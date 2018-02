Bijzonder: deze schooljuf adopteerde haar ‘slecht gemanierde’ leerling

De 12-jarige Jerome Robinson dreef zijn lerares Chelsea Haley regelmatig tot wanhoop. ‘’Op sommige momenten was zijn gedrag zó slecht, dat ik zelfs dacht dat ik geen lerares kon zijn.’’ Toch mag Chelsea zich inmiddels zijn moeder noemen, en dat allemaal dankzij een bijzondere droom…

De Amerikaanse Chelsea Haley was lerares op een school in Louisiana met een laag inkomen, waar ze regelmatig in clinch lag met Jerome Robinson, een van haar leerlingen. De jongen gedroeg zich onhandelbaar, maar bleek een flinke rugzak te hebben: zijn zusje en vader waren overleden en hij leefde samen met zijn broertje en moeder in armoede.

Voorspellende droom

Om ervoor te zorgen dat het niet de verkeerde kant zou opgaan met Jerome, werd Haley gevraagd om een extra oogje in het zeil te houden. Er ontstond een bijzondere band tussen de twee, en op een nacht had Haley een veelzeggende droom. ‘’In mijn droom kreeg ik te horen dat ik de moeder van Jerome moest worden.’’ Toen Haley de volgende dag op school kwam, vroeg Jerome zelf of hij bij haar mocht komen wonen.

Toestemming vragen

Er was echter één probleem: Chelsea zou maar drie jaar werken op de school van Jerome, en wilde teruggaan naar Georgia, de plaats waar ze oorspronkelijk vandaan komt. Ze moest haar plannen daarom met de moeder van Jerome bespreken. ‘’Je kan teruggaan, maar ik wil dat je mijn jongens meeneemt,’’ gaf de moeder aan.

“Gelukkige moeder”

Chelsea is inmiddels al twee jaar een gelukkige moeder van de twee jongens. “Ik wist altijd al dat ik moeder wilde worden en ik zou het niet anders willen.”

Bron: CNN. Beeld: Facebook