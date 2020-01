Bijzonder: vrouw bevalt twee keer in één jaar van tweeling

Een tweeling krijgen is natuurlijk al heel bijzonder, maar twee tweelingen in één jaar is toch wel éxtra bijzonder. De Amerikaanse Alexzandria Wolliston kan deze bijzondere ‘prestatie’ op haar naam zetten.

Alexzandria is in één jaar tijd twee keer bevallen van een tweeling. De twee tweelingen werden in 2019 geboren, tien maanden na elkaar.

Achter elkaar

In een interview met CNN laat Alexzandria weten dat ze zelf maar nauwelijks kan geloven dat ze in één jaar tijd twee keer is bevallen. Haar eerst tweeling werd in maart 2010 geboren, het waren jongens: Mark en Malakhi. Twee maanden later bleek ze opnieuw zwanger te zijn en ook ditmaal was ze in verwachting van een tweeling. De twee jongens Kaleb en Kaylen werden afgelopen 27 december geboren.

In de familie

Moeder Alexzandria voelt zich zeer ‘gezegend’. “Ik had nooit gedacht dat ik dit zou kunnen krijgen. Twee tweelingen in een jaar; hoe gek is dat?” Het krijgen van tweelingen zit in haar familie. Alexzandria ontdekte dat haar beide oma’s een tweeling hebben verloren tijdens de geboorte. “Dat was een groot verdriet, dat nu weer opgevuld mag worden met mijn jongens. Ik zie dat als een dankbaar cadeau.”

Te vroeg geboren

Omdat haar laatste tweeling veel te vroeg werd geboren, moesten de kinderen nog een tijd in het ziekenhuis liggen. Deze week mochten Kaleb en Kaylen weer naar huis. Na de bevallingen is één ding wel heel duidelijk geworden voor Alexzandria: ze is niet van plan om weer opnieuw zwanger te worden.

Bron: CNN. Beeld: iStock/Screenshot CNN/Facebook