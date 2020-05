Bijzondere actie voor opgelichte man die in 1 uur zijn hele pensioen kwijtraakte

Bang voor de zogenaamde hackers die zijn rekening probeerden te plunderen, deed André wat hem werd voorgesteld. Hij maakte al zijn spaar- en leefgeld, 27.500 euro, over naar de kluisrekening. Eind 2020 zou André met pensioen gaan en een deel van dit geld had hij daarvoor gespaard in de 50 jaar dat hij hard werkte.

Spoofing

Helaas bleek André het slachtoffer te zijn geworden van ‘spoofing‘. Dit is een oplichttruc waarbij mensen een valse identiteit aannemen om zo geld af te troggelen. Via een speciaal hacksysteem werd het nummer van de oplichter zichtbaar in Andrés telefoon als ING Helpdesk. Bij nader onderzoek bleek ook Ingrid een medewerker van ING te zijn. Alleen was de vrouw die André sprak niet de echte Ingrid.

Schaamte

André, die al jaren naar Radar en Opsporing verzocht keek, dacht wel een neus te hebben voor dit soort oplichters. Volgens zijn zoon Nando, die het verhaal van zijn vader deed aan Rtl nieuws, schaamde zijn vader zich te erg om er zelf over te praten. Toch wilde Nando dat het verhaal naar buiten zou komen. “Dit mag niet nog meer mensen overkomen”, vertelde hij aan Rtl.

29.000 euro

André was kapot van het verlies van zijn zuurverdiende centen. De ING kon helaas niets voor de man doen, omdat hij eigenhandig het geld over had gemaakt. Zijn zoon besloot dan ook om vrijdag een crowdfundactie op te zetten. Binnen 24 uur kwamen er maar liefst 1201 donaties binnen en er zou zelfs een anonieme donatie van 10.000 euro binnen zijn gekomen. Toen de teller bij het wakker worden op ruim 29.000 euro stond, is de actie stopgezet. Toen Nando zijn vader vertelde dat al het geld terug was, raakte hij geëmotioneerd. Eerst had hij geen cent meer om boodschappen van te kopen, en ineens was het hele bedrag terug. “Toen hij het hoorde, schoot hij vol”, vertelde Nando aan Rtl.

Bron: Rtl nieuws. Beeld: iStock.