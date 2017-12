Bijzondere carrièremove voor Connie Witteman

Ze was eerder zangeres en had een eigen beautykliniek, maar de 66-jarige Connie Witteman slaat nu een heel andere weg in. ‘Vanessa’ gaat auto’s verkopen!

Maar niet zomaar auto’s: Connie stapt in de handel in elektrische stadsauto’s. Ze kwam op het idee toen ze vorig jaar op een terrasje zat in Amsterdam en veel Biro’s voorbij zag rijden. Dat zijn kleine elektrische tweepersoonsauto’s die je op de stoep mag parkeren, zonder parkeerkosten te betalen. De ex-vrouw van wijlen Hans Breukhoven vertelt in de Telegraaf dat ze zelf wel zo’n autootje wilde hebben. “In Amsterdam zijn de Biro’s al helemaal hip omdat je er overal mee kunt komen, je ze gemakkelijk kunt parkeren en ze bovendien hartstikke schoon en zuinig zijn. Nu leek het me wel wat, maar ik begin dan meteen te fantaseren hoe zo’n karretje er uit zou kunnen zien.”

C.C.C.C.

En dus begint Connie samen met haar partner Eugéne het bedrijfje Connie’s Creative Car Concept (C.C.C.C.) waarmee ze Biro’s gaan verkopen, maar dan wel haar eigen super-de-luxe versie. “We hebben de mooiste materialen gezocht. De bekleding komt van bijzondere, Engelse koeien. Het stuur, zoals ik dat wilde hebben, kon alleen in Duitsland ergens op die manier worden bekleed.”

Kost dat?

De prijs ligt dan ook wel iets hoger dan van een simpele versie van de Biro (die vanaf 8.500 euro te koop zijn). “Ze zijn natuurlijk wat duurder dan de sobere versie, maar hou het maar op de prijs van een exclusieve tas. De duurste tas van de P.C., maar dan kun je er wel in rijden en alleen aan parkeerkosten, die je hiervoor niet hoeft te betalen, verdien je hem al terug!”

