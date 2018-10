Heel bijzondere carrièreswitch voor bioloog en tv-presentator Freek Vonk

Bioloog, dierenliefhebber en tv-presentator Freek Vonk (35) gaat een heel andere kant op met z’n carrière. Hij komt vandaag namelijk samen met rapper Yes-R met een z’n eerste single. Hij mag zich voortaan dus ook rapper gaan noemen.

“Holy moly, nooit gedacht dat ik dit zou zeggen! Maar vandaag is het dan zover, jullie kunnen mijn single In het hol van de leeuw met Yes-R vanaf nu beluisteren. Hoe gaaf!”, schrijft de bekende bioloog bij een hilarische illustratie van hem en Yes-R op een neushoorn.

Themasong

Het nummer gaat over alle avonturen die Freek wereldwijd heeft meegemaakt tijdens zijn reizen. Voor Freek is het de eerste keer dat hij iets met muziek doet in zijn carrière. Het nummer zal gebruikt worden als themasong voor zijn shows in AFAS Live in Amsterdam. De familievoorstelling is voor alle leeftijden en bevat naast spannende ook leerzame momenten.

Rappen

“Ik heb zoveel lol gehad met Yes-R in de studio om deze track op te nemen”, vertelt Freek. “Dat hoor je denk ik wel terug op de opname. Ik heb Yes-R gelijk gevraagd om een gastoptreden te geven bij mijn kerstshows.” Yes-R is best wel trots op de dierenliefhebber. “Voor het eerst in de studio en dan al zo goed rappen. Te gek dat we dit in de kerstvakantie live gaan doen in AFAS Live.”

Ook komt er een heuse clip bij het nummer In het hol van de leeuw. Die is zondag voor het eerst te zien bij Zapp-Live.

BEKIJK OOK: Meisje denkt dat ze in de dierentuin is voor de giraffen, maar dan gebeurt dit:





De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron & beeld: ANP