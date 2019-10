Waarom het een héél bijzondere dag is voor de Belgische prinses Elisabeth

Groot feest in het koningshuis van onze zuiderburen: prinses Elisabeth mag vrijdag 18 kaarsjes uitblazen. Een bijzondere mijlpaal op zich, maar deze verjaardag heeft een éxtra bijzonder randje.

Vanaf nu kan Elisabeth namelijk officieel staatshoofd van België worden. Mocht er iets met haar vader gebeuren, dan mag zij de troon overnemen.

Cadeaus

Op het verjaardagsfeest van de troonopvolgster is niet alleen familie aanwezig. Ook politici en 80 leeftijdgenoten die in 2001 geboren zijn, vieren het koninklijke feest mee. En bij zo’n bijzonder feest horen natuurlijk ook speciale cadeaus. Zo kreeg Elisabeth eerder deze week al een mooi cadeau voor haar verjaardag: een officiële postzegel met daarop een foto van haar gezicht. Koning Filip maakte deze prachtige foto van zijn dochter.

Feestprogramma

Op het programma staat onder meer een optreden van Blanche, de zangeres die België in 2017 op het Songfestival vertegenwoordigde. En iedereen kan meegenieten, want de festiviteiten in het koninklijk paleis in Brussel worden rechtstreeks uitgezonden op VTM en nieuwswebsite HLN.

Vertrouwen

Prinses Elisabeth is de oudste dochter van Koning Filip en koningin Mathilde. Ze heeft 2 broers, Gabriël (16) en Emmanuel (14), en 1 zus, Eléonore (11). De Belgen hebben in elk geval vertrouwen in hun aanstaande koningin: 9 op de 10 Belgen hebben evenveel of zelfs meer vertrouwen in haar dan in koning Filip.

