Wauw: bijzondere dag voor songfestivalwinnaar Duncan Laurence

Na zijn winst op het Eurovisiesongfestival is het leven van Duncan Laurence volledig op zijn kop komen te staan. Donderdag werd er nogmaals stilgestaan bij zijn bijzondere prestatie in Tel Aviv en werd de zanger door burgemeester Milène Junius gehuldigd.

Duncan Laurence schreef geschiedenis door met zijn nummer Arcade het songfestival van 2019 te winnen.

Huldiging Duncan Laurence

De feestelijke huldiging vond plaats in Hellevoetsluis, de plek waar Duncan is opgegroeid. Hier werd hij achter gesloten deuren in de bijzondere trouwzaal van het Prinsehuis gehuldigd. Na de plechtigheid mocht de zanger op het bordes de welbekende Jan Blankelspeld in ontvangst nemen. De plaquette werd hem overhandigd door burgemeester van Hellevoetsluis en 4 leerlingen van Duncans voormalige basisschool.

Pestgedrag

Tijdens de korte maar mooie toespraak liet de burgemeester weten ontzettend trots op Duncan te zijn. Ze vertelde dat zijn prestatie memorabel was. Daarnaast ging burgemeester Milène Junius ook nog kort in op pestgedrag op scholen. Dit aangezien Duncan zelf tijdens zijn schooltijd het slachtoffer was van pesterijen.

Nieuwe muziek

Vervolgens liet de zanger zijn gezicht nog zien aan de hordes fans die buiten op hem stonden te wachten en maakte hij bijzonder nieuws bekend: hij gaat met zijn muziek naar de Verenigde Staten. Hij heeft al een toer door Europa op de planning staan, maar breidt zijn reis uit om in Amerika aan nieuwe muziek te gaan werken. Wanneer de nieuwe muziek uitgebracht zal gaan worden, is nog niet bekend.

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP