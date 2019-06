Héle bijzondere dag voor koning Willem-Alexander

Een bijzondere dag voor onze koning: Willem-Alexander kreeg maandag een onderscheiding van de Britse Orde van de Kousenband.

Deze is de hoogste en oudste ridderorde ter wereld. Superbijzonder dus!

Advertentie

Onvergelijkbaar

Sander Paulus, verslaggever Koninklijk Huis, zegt over de Orde van de Kousenband: “Daar is er maar één van. De Militaire Willemsorde, de hoogste en oudste Nederlandse ridderorde, werd in 1815 ingesteld. Die van de Kousenband in de Middeleeuwen, in 1348. Hij is onvergelijkbaar met andere ordes.”

Orde van de Kousenband

Koning Willem-Alexander krijgt de kousenband omdat hij een koning is, vertelt Paulus. “Het hoort bij het monarch zijn om ervoor in aanmerking te komen en is alleen weggelegd voor de allerhoogste adel.” Met deze onderscheiding zou Queen Elizabeth willen laten blijken dat koning Willem-Alexander erbij hoort. “Plus,” laat Paulus weten, “Beatrix, Juliana en Wilhelmina hebben ‘m ook gekregen. Het is een beetje gek als je de enige bent die ‘m niet heeft.” Tijdens de besloten ceremonie in de Sint Georgekapel op Windsor Castle kreeg Willem-Alexander de kousenband om zijn linkerbeen gegespt.

Willem-Alexander en Máxima met Queen Elizabeth in St George’s Hall, Windsor Castle. De Koning is intussen geïnstalleerd als Ridder in de Orde van de Kousenband. Koningin Máxima schittert in @Claes_Iversen. pic.twitter.com/renzJJwNH9 — Rick Evers (@RickEversRoyal) 17 juni 2019

Video: Koning Willem-Alexander en koningin Máxima in Windsor voor Orde van de Kousenband https://t.co/9fpw4EUmP4 via @YouTube — Rick Evers (@RickEversRoyal) 17 juni 2019

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Bron: RTL Nieuws. Beeld: ANP