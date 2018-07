Waarom het vandaag een bijzondere dag is voor prins Louis

De kleine Britse prins Louis, nu twee maanden oud, wordt vandaag gedoopt in het bijzijn van zijn ouders William en Kate en zijn broertje en zusje George en Charlotte.

De doop van een nieuwe koninklijke spruit is vaak een kleine familieaangelegenheid. Het is nog niet helemaal bekend wie zich vandaag bij het prinselijke gezin gaan voegen in de kerk, maar verwacht wordt dat in ieder geval koningin Elizabeth, prins Charles en zijn vrouw Camilla en prins Harry en zijn vrouw Meghan aanwezig zijn. Ook de vader en moeder van Catherine en haar zwangere zus Pippa zijn er vrijwel zeker bij.

‘Privésecretaris William wordt peetvader’

Vandaag wordt ook bekend wie de peetouders van het prinsje gaan worden. Over het algemeen kiezen William en Kate vaak voor vrienden, of voor mensen uit hun koninklijke hofhouding en dus niet voor directe familieleden. Gegokt wordt vooral dat Miguel Head de peetvader van Louis wordt. Head was jarenlang de privésecretaris van prins William, maar stopt deze maand met zijn functie. Libelle’s royaltyverslaggever Coks vertelde al eerder hoe belangrijk Head voor prins William is (zie video onderaan het artikel).

Louis op dezelfde plek gedoopt als George

Louis, geboren op 23 april, voegt zich aan een lange lijst van Britse royals die zijn gedoopt in St. James’s Palace. Louis’ grote broer prins George was in oktober 2013 de laatste. Voor prinses Charlotte werd in 2015 uitgeweken naar de St. Mary Magdalene Church op het koninklijke landgoed Sandringham. Dat was niet, zoals sommige mensen denken, omdat Charlotte een meisje is, maar omdat die kerk gunstiger lag ten opzichte van het toenmalige huis van William en Kate.

Het doopvont was echter steeds dezelfde. Al sinds jaar en dag gebruikt de koninklijke familie de zogeheten zilveren Lily Font. Het artefact is zo kostbaar dat het wordt bewaard bij de kroonjuwelen in de Tower of Londen. Bij de doop wordt water uit de Jordaan gebruikt, de rivier waarin Jezus Christus gedoopt zou zijn.

Doopjurk is replica

En nog zo’n leuk detail: Louis zal tijdens de ceremonie een replica dragen van de doopjurk die koningin Victoria in 1841 liet maken voor haar eerste kind. Het originele kledingstuk werd in 2004 vervangen door een nieuw exemplaar omdat het te fragiel was geworden. De oude jurk was door zestig koninklijke baby’s gedragen.

Zo belangrijk is Miguel Head voor prins William:

Bron en beeld: ANP.