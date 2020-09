WIDM-kenners wijzen op wel heel bijzondere hint van Nikkie de Jager

Nu het jubileumseizoen van Wie is de mol? weer van start is gegaan, zijn we met z’n allen druk aan het speculeren. Want wie is deze keer de boel aan het belazeren? Op YouTube gaat momenteel een video rond waarin Nikkie de Jager als de mol wordt aangewezen.

De make-up goeroe heeft namelijk een nogal dubieus make-up palette uitgebracht…

Advertentie

Is Nikkie de Jager de mol?

Nikkie de Jager staat natuurlijk bekend om haar liefde voor make-up. De YouTuber deelt geregeld make-up tutorials en heeft vorige week zelfs haar eigen make-up palette op de markt gebracht. Volgens YouTuber Siem zit in haar palette een belangrijke hint verstopt over haar identiteit als mol. Ieder kleurtje in het palette heeft een eigen naam, maar voor Sam zijn er vooral twee namen die er uitspringen. Namelijk ‘Underground’ en ‘Plottwist’.