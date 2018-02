Over hoe, wanneer en met wie onze koninklijke familie kerst viert, is niet zoveel bekend. En we weten al helemaal weinig over de kerstcadeautjes die ze elkaar dan geven. Maar we weten nu wel dat het kerstcadeau dat Beatrix in 1965 aan Claus gaf héél bijzonder was.

In 1965 kocht Beatrix namelijk een Porsche voor prins Claus. Tot voor kort wist niemand daarvan, maar toen de auto deze week geveild werd, kwam het bijzondere verhaal naar buiten. De eigenaar wist tot nu toe alleen dat de auto op kerstavond door een vrouw aan haar man was gegeven. Maar vlak voor de veiling zag hij in de datakaart van de auto opeens “Soestdijk, Claus van Amsberg” staan. Een cadeau van prinses Beatrix aan haar man dus.

20 jaar

Het cadeau van Beatrix bleek een schot in de roos, want de auto is ruim 20 jaar in het bezit van de Oranjes geweest. In 1986 kreeg de Porsche een nieuwe eigenaar en 2 jaar laten belandde de auto in een garage in Amsterdam. Daar werd de auto kortgeleden opnieuw ontdekt en aangeboden op een veiling.

Opknapbeurt

De auto heeft uiteindelijk €80.000 opgeleverd, maar doordat hij 30 jaar stil heeft gestaan, heeft de wagen wel een flinke opknapbeurt nodig. Wie de auto gekocht heeft, is niet bekend.

Teruggevonden: het kerstcadeau van Beatrix voor Claus. Een #porsche 912 https://t.co/yshO81J67F — Frank Hensen (@FrankHensen) 9 februari 2018

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD.nl. Beeld: ANP.