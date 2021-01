Dít zijn de bijzondere namen van de kinderen van Florentijn Hofman

De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat het aantal contacten bij Veilig Thuis-organisaties aanzienlijk is toegenomen. Door de lockdown lopen spanningen thuis eerder hoog op, maar helaas wordt er vaak pas aan de bel getrokken als het te laat is. Veilig Thuis riep mensen daarom eerder deze week op om extra alert te zijn op verdachte situaties en ook eerder in te grijpen.

Maar kun je nu het beste doen als je bijvoorbeeld huiselijk geweld vermoedt of kindermishandeling? Wij vroegen het aan Debbie Maas, bestuurder bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond.

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK). Hieronder valt ook ouderenmishandeling. Iedereen kan bij Veilig Thuis terecht voor informatie, advies en hulp, het bespreken van zorgen en het eventueel doen van een melding.

Volgens Maas is de invloed van corona zeker zichtbaar in het aantal meldingen dat ze krijgen. “In Rotterdam Rijnmond is het aantal meldingen relatief hoog. Waar we in 2019 in december 1064 meldingen hadden, waren dit er in 2020 1238.” Ook het aantal advies- en ondersteuningsvragen was volgens haar het afgelopen jaar veel hoger. “De teller staat voor december 2020 op 1024, in december 2019 waren het er 690!”

Contact opnemen op laagdrempelige manier

Om ervoor te zorgen dat mensen op een laagdrempelige manier contact op kunnen nemen, is er sinds een tijdje ook mogelijkheid om te chatten. Deze communicatievorm werpt volgens Maas duidelijk z’n vruchten af. “De invoering van de chat is een hele belangrijke keuze geweest juist in deze tijd. Deze periode vraagt veel van mensen en daarom is het naar elkaar omzien en laagdrempelig je verhaal kwijt kunnen echt heel belangrijk.”

Wat kun je zelf doen als je je zorgen maakt om iemand?

Omdat slachtoffers van huiselijk geweld vaak zelf niet naar de politie durven te stappen, zijn ze vaak afhankelijk van de hulp van mensen in hun omgeving. Maar wat kun je nu doen als je bijvoorbeeld vermoedt dat iemand wordt mishandeld? “Mijn advies is om op een rustig moment langs te gaan bij de persoon waar je je zorgen om maakt,” zo vertelt Maas. “Vraag of ze een rondje wil wandelen of bied aan om even op de baby te letten of iets met de kinderen te gaan doen. Vergeet vooral niet dat geweld ook kan plaatsvinden bij volwassen en ouderen. Een boodschapje en de vraag ‘hoe gaat het met je?’ helpen al. Kleine dingen waardoor iemand weet dat je er voor hem/haar bent. Je hoeft geen moeilijke vragen te stellen. Wees zichtbaar en bereikbaar. Dat is soms al genoeg.”

Wat gebeurt er als je Veilig Thuis belt?

Mocht de thuissituatie van een ander je nu niet helemaal lekker zitten kun je ook altijd bellen naar Veilig Thuis op het nummer 0800-2000 (24 uur bereikbaar) voor advies. “Een medewerker luistert naar je verhaal, stelt vragen en beantwoordt jouw vragen. Samen kijken jullie of er iets is wat jij zelf kunt doen. Vaak is dit al voldoende. Komen jullie tot de conclusie dat de situatie te lastig is? Dan kan de medewerker je helpen om een melding te maken. Dit kan anoniem. Op basis van de melding doet Veilig Thuis zelf onderzoek naar de situatie en kijkt met direct betrokkenen wat nodig is of roept ze de hulp in van een lokale hulpverlener.”

Wat als de spanningen in je eigen huis hoog oplopen?

Nu we in de wintermaanden veel binnen moeten zijn met andere gezinsleden, kan het best zijn dat spanningen in je eigen huishouden ook hoog oplopen. Er zijn immers weinig mogelijkheden om buitenhuis afleiding te vinden. Maas heeft daarom tot slot nog een paar handige tips om te voorkomen dat de situatie uit de hand loopt:

Accepteer dat we in een ongewone situatie zitten;

Zorg voor regelmaat en structuur in je dagen;

Geef jezelf en de kinderen ruimte: zoek een rustige plek of ga een wandelingetje maken

Laat de spanning niet tot onveilige situaties leiden. Lucht je hart bij familie en vrienden. Zoek steun bij een hulpverlener. Maak afspraken bij wie jij en/of de kinderen terecht kunnen als spanningen toenemen of het uit de hand loopt.

Bron: Veilig Thuis. Beeld: Getty