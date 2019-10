Dit is de bijzondere reden dat Jan Versteegh binnenkort naakt op televisie te zien is

Heb jij Jan Versteegh altijd al naakt willen bewonderen? Dan is dit je kans! De presentator verschijnt namelijk binnenkort poedelnaakt op de buis in het televisieprogramma For one night only: he-le-maal naakt.

Dit doet hij niet voor de lol: de presentator vraagt hier namelijk aandacht mee voor prostaat- en teelbalkanker. Naast Jan Versteegh doen nog 7 andere bekende mannen mee aan het programma, onder wie Simon Keizer en Thijs Römer.

Taboe

Jan stond niet bepaald te springen toen hij het bijzondere verzoek ontving: “Uit de kleren, uit de kleren: dat lijkt me niet, dacht ik”, vertelt hij aan Linda.nl. “Maar toen ik hoorde dat het voor dit goede doel was, draaide dat meteen om en dacht ik: dat ga ik juist wel doen.” Over mannenkanker wordt veel te weinig gesproken, vindt Jan. “Ik hoop dat het uit de taboesfeer komt, want het is pas echt ongemakkelijk als je er dood aan gaat. Iedere man heeft tenslotte een penis en prostaat.”

Zelf checken

Prostaat- en teelbalkanker zijn heel behandelbaar en je kunt zelf checken of er iets mis is. “Als je met je duim over je ballen heengaat, horen ze glad te voelen”, legt Jan uit. “Dat kun je gewoon even checken als je onder douche staat of ergens rustig zit. Voel je een bobbeltje: hup, naar de huisarts.”

Striptease

Naast de live check-up is er ook nog tijd voor een beetje vermaak: de mannen voeren namelijk ook nog een dans- en striptease-act op, gebaseerd op The full monty. Niet alleen eng, maar ook heel moeilijk, vindt Jan. “Dansen, je kleding uittrekken en dan ook nog een normaal gezicht trekken.” Gelukkig helpen de mannen elkaar. “Ik vergeet in een bepaald stukje vaak mijn riem af te doen, maar dan staat Thijs (Römer) naast me en zegt hij: riem af!”

For one night only: he-le-maal naakt is 14 november om 20.30 uur te zien bij Net5.

Bron: Linda. Beeld: ANP