Bijzondere vacature: koningin Elizabeth zoekt social media medewerker

Koningin Elizabeth is op zoek naar een nieuw personeelslid om haar social media accounts te beheren. Dat blijkt uit een vacature die het koningshuis online heeft geplaatst.

De officiële Engelse functietitel is ‘head of digital engagement’. Als de royals je aannemen voor deze baan dan vestig je je op Buckingham Palace. Je werkt 37,5 uur per week, verdeeld over 5 dagen (maandag tot en met vrijdag). Hiermee verdien je 45.000 tot 50.000 Britse pond per jaar, op basis van je ervaring. Omgerekend naar euro’s is dit 53.923 tot 59.914 euro. In januari 2020 vindt de werving plaats.

Wat houdt de functie in?

In de vacature staat omschreven dat je je in deze rol hoofdzakelijk bezighoudt met het bedenken van nieuwe manieren om de koningin online in de belangstelling te zetten. Daarbij moet je de volgers doormiddel van je social media posts betrekken bij het werk en de publieke rol van het koningshuis. Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van de online communicatiestrategie en voor het effectief gebruiken van de verschillende online kanalen. Natuurlijk zul je belangrijke koninklijke evenementen, zoals een koninklijke verloving of een staatsbezoek op social media verslaan. Binnen deze functie geef je leiding aan een klein digitaal team.

Waar moet je aan voldoen?

Je moet ervaring hebben met het beheren van websites en een expert zijn binnen dit vakgebied. Je moet op de hoogte zijn van de nieuwste technische ontwikkelingen en goed met strakke deadlines kunnen werken. Daarnaast wordt het gewaardeerd als je kennis hebt van HTML en analysetools. Ook moet je een vlotte babbel hebben en invloedrijk zijn, want je zal je bezig houden met het tot stand brengen van belangrijke samenwerkingen.

Populaire accounts

Eén ding is zeker: de posts die de nieuwe social media medewerker zal plaatsen, zullen door héél veel mensen bekeken worden. De royals hebben maar liefst 6,9 miljoen volgers op Instagram, 5 miljoen likes op Facebook en 4,1 miljoen volgers op Twitter.

Bron: Time. Beeld: ANP