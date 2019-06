Dít bijzondere verjaardagscadeau kreeg prins William van zijn vrouw Kate

Prins William heeft voor zijn verjaardag een heel bijzonder zelfgemaakt cadeau gekregen van zijn vrouw Kate en kinderen.

Op 21 juni mocht de hertog van Cambridge 37 kaarsjes uitblazen. Om dit te vieren hebben George, Charlotte en Louis samen met mama Kate een plakboek gemaakt vol familiefoto’s.

Herinneringen

Om ervoor te zorgen dat papa William het cadeau niet per ongeluk zou vinden, hebben de kinderen het boek bij tante Pippa verstopt. Volgens een bron van Metro UK is het plakboek een herinnering aan William over wat echt belangrijk is in zijn leven: familie.

Evenementen

“Kate en de kinderen hebben een groot album samengesteld met schilderijen, tekeningen en collages en prenten van de kinderen”, zegt de bron. “Ze weerspiegelen wat ze het afgelopen jaar hebben gedaan. Er is waarschijnlijk een foto of tekening van ieder evenement waarbij ze betrokken waren.”

Nummer 3

Het heeft veel tijd en moeite gekost om dit cadeau te maken, maar het betekent veel voor het gezin. “Het is met veel zorg samengesteld.” Het album zou het thema ‘En toen waren er drie’ hebben gekregen, met een knipoog naar de geboorte van prins Louis in april vorig jaar.

Bron: Metro.co.uk. Beeld: ANP