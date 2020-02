Bijzondere video: vrouw speelt viool terwijl chirurgen haar hersentumor verwijderen

Hoewel de chirurgen van het King’s College ziekenhuis in Londen wel vaker hersentumoren moeten verwijderen, was de operatie van violiste Dagmar Turner toch een tikkeltje anders. Chirurgen hadden namelijk de moeilijke taak om een hersentumor uit haar hoofd te halen, terwijl ze ondertussen een viool bespeelde.

Deze manier van opereren was noodzakelijk om te voorkomen dat vitale delen in haar hersenen beschadigd raakten.

Advertentie

Fijne beweging van linkerhand

De 53-jarige Dagmar kreeg vorig jaar te horen dat de tumor in haar hoofd, ondanks bestraling, bleef groeien en dus verwijderd moest worden. Onderzoek toonde aan dat het gezwel zich dichtbij een gebied bevond dat de fijne bewegingen van haar linkerhand regelt. Dagmar, een fervent violiste, was ontzettend bang dat ze na de operatie geen viool meer zou kunnen spelen.

Bijzondere procedure

“De viool is mijn passie”, zo vertelt ze. “Ik speel al sinds mijn tiende jaar.” De chirurg had daarom een nogal bijzonder plan: eerst werden de gebieden van haar hersenen in kaart gebracht die actief zijn tijdens het vioolspelen. Daarna ging Turner onder narcose, zodat de chirurgen een opening konden maken in haar schedel. Dagmar werd halverwege wakker gemaakt en kreeg haar viool aangereikt. Terwijl ze speelde verwijderden chirurgen de tumor. Tijdens het spelen hielden artsen Turner nauwlettend in de gaten.

Wakker tijdens operatie

Dat patiënten tijdens dit soort operaties gewekt worden, is niet uitzonderlijk. Meestal krijgen ze dan een taaltest, die ook bedoeld is om te voorkomen dat cruciale hersengebieden beschadigd raken. Voor het King’s College was het echter de eerste keer dat ze een patiënt een instrument lieten spelen tijdens zo’n operatie. De behandelend arts is in ieder geval tevreden over de ingreep. De chirurgen zijn erin geslaagd om meer dan 90 procent van de tumor te verwijderen en Turner kan nog steeds haar geliefde instrument bespelen.

Woman plays violin while having brain surgery pic.twitter.com/Dynl7XDygU — The Independent (@Independent) February 18, 2020

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: The Independent. Beeld: iStock, Twitter, King’s College