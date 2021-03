Binnenhof en Tweede Kamer ontruimd vanwege bommelding

De Haagse politie heeft via Twitter laten weten dat een deel van het Binnenhof in Den Haag is ontruimd, omdat er een bommelding is binnengekomen. Op het moment kan ook niemand de Tweede Kamer in.

Update 19:00

De Tweede Kamer is weer vrijgegeven na een bommelding. De politie laat weten dat er ‘geen bijzonderheden’ zijn aangetroffen.

Journalisten weggestuurd

De journalisten die stonden te wachten op de nieuwe verkenners zijn weggestuurd. Klanten die aan het winkelen waren in winkels aan Lange Poten zijn weggehaald en de zaken moesten sluiten.

Ontruiming

Er is nog niet duidelijk wat er precies aan de hand is. De Haagse burgemeester Jan van Zanen, die tijdens de ontruiming in een raadsvergadering zat, liet via Twitter weten dat er ‘iets was op het Binnenhof, maar dat het gelukkig onder controle is’. De politie wil niet zeggen bij wie de melding binnenkwam. Het is ook nog niet bekend of de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is ingeschakeld.