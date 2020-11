Biografie Martien Meiland bestverkochte boek van Nederland

Martien Meiland mag richting het einde van 2020 terugkijken op een zeer succesvol jaar. Nadat hij in oktober de prijs van Televizier-Ster Talent won, blijkt zijn biografie Martien: van burgemeesterszoontje tot kasteelheer nu ook hét best verkochte boek van Nederland te zijn.

Genoeg reden om te ‘wijnen, wijnen, wijnen’!

De biografie van Martien is binnengekomen op de eerste plek in de wekelijkse bestsellerlijst van de Nederlandse boekenbranche, zo meldt boekenkoepel CPNB. Dat het boek drie weken na de lancering in de lijst terecht is gekomen, is best opvallend. De biografie werd echter de eerste weken alleen in eigen beheer verkocht. Het ligt pas vanaf deze week ook in de boekhandels.

Sappige details uit leven van Martien Meiland

Dat het boek zo’n groot succes is, zou zomaar te maken kunnen hebben met de vele sappige details die Martien hierin onthult. Zo wordt er in het boek een ruzie tussen Maxime en voormalig huisvriendin Caroline beschreven die uiteindelijk zelfs eindigt in een handgemeen. Ook wordt in het boek de naam van de vader van Claire en dus de ex-vriend van Maxime onthuld, iets wat tot nu toe niet bekend was. Verdrietig genoeg laat Martien in zijn biografie ook weten dat hij meerdere zelfmoordpogingen heeft gedaan.

Andere nieuwe binnenkomer

Martiens biografie is overigens niet de enige nieuwe binnenkomer in de lijst. Het boek Man man man van Domien Verschuren, Bas Louissen en Chris Bergström is ook een groot succes. De drie mannen maakten een boekversie van hun populaire podcast. In het boek beantwoordt het trio alles wat je altijd al wilde weten over de moderne man, maar nooit durfde te vragen.

Martien Meiland gooit Chateau Hengelo voorgoed op slot voor Caroline:

Bron: Hart van Nederland. Beeld: ANP