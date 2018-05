Geen spat veranderd: Birgit Schuurman deelt prachtige jeugdfoto

Zangeres en actrice Birgit Schuurman is in de oude fotoalbums gedoken. Het resultaat? Een prachtige foto van een jonge Birgit. En nee, ze is echt geen spat veranderd.

Birgit moet zelf ook toegeven dat ze er vroeger inderdaad fantastisch mooi uitzag. “Achteraf zie je vaak pas dat je vroeger eigenlijk helemaal niks te klagen had…”, schrijft ze bij het kiekje op Instagram.

En nog steeds, want de 40-jarige zangeres en actrice ziet er ook nu nog uit om door een ringetje te halen. Wauw!

Strike a pose…#blackandwhite Een bericht gedeeld door ⚡️BIRGIT SCHUURMAN⚡️ (@birgit.schuurman) op 14 Mrt 2018 om 4:28 (PDT)

Bron: Instagram. Beeld: ANP