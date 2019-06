Birgit Schuurman deelt stralende foto's van haar zus Katja als bruid

Birgit Schuurman is ontzettend trots op haar zus en geniet met volle teugen van de bruiloft van Katja en Freek. Op Instagram deelt ze 2 prachtige foto’s.

Katja Schuurman en Freek van Noortwijk stapten vrijdagavond in het huwelijksbootje en vieren het hele weekend feest met familie en vrienden. De sprookjesbruiloft vond plaats op een prachtige locatie in Flevoland, waar alle gasten overnachten in tipi’s.

Katja draagt een prachtige bruidsjurk met een ravijndiep decolleté en een sexy split die bijna tot aan haar middel rijkt. Ook zus Birgit vindt de jurk adembenemend mooi. Op Instagram deelt ze stralende foto’s van de bruid en schrijft daarbij: “Kijk dan hoe prachtig mijn zus is! Hou zoveel van deze…”

Dit bericht bekijken op Instagram ❤️❤️ Een bericht gedeeld door ⚡️BIRGIT SCHUURMAN⚡️ (@birgit.schuurman) op 22 Jun 2019 om 11:22 (PDT)

