2 kippen per dag: dít is het bizarre dieet van André Hazes

De quarantaine heeft André Hazes goed gedaan. De zanger is namelijk fanatiek aan het sporten geslagen. En daar hoort een passend – en nogal bijzonder – dieet bij.

Dat vertelt André in een interview met Nieuwe Revu.

Afgetraind

Ook voor de coronatijd wist André Hazes zijn fans al te verrassen met zijn afgetrainde lichaam. Maar tijdens de quarantaine heeft hij echt werk gemaakt van zijn nieuwe lifestyle.

Op Instagram was al te zien dat hij met grote regelmaat in de sportschool te zien was. Maar nu maakt de zanger ook bekend wat hij allemaal eet om zo goed in shape te blijven. En dat is niet niks.

Shakes en pillen

“Om 8 uur gaat mijn wekker. Dan ga ik naar beneden en neem ik op een nuchtere maag meteen een shake met BCAA-poeder en een klein beetje creatine. Daarbij neem ik wat pilletjes: vitamine D3, C1000 en L-Arginine”, laat André in het interview weten.