Bizar: gezin dreigt uit huis te worden gezet vanwege hun baby

Een familie uit London dreigt uit huis gezet te worden nadat buren hebben geklaagd over hun huilende baby. In een email van de verhuurder is te lezen dat wanneer ‘de herrie’ niet stopt, ze binnen 2 weken hun huis moeten verlaten.

De ouders, die met hun drie jarige zoon en één jaar oude baby in een appartementencomplex wonen, spreken van ‘verschrikkelijke discriminatie’ tegen families met kinderen die een huis huren.

Harde geluiden

Aan de BBC vertelt het stel dat ze een email ontvingen met daarin ‘een klacht die vermeldde dat er om half zes ’s ochtends een baby huilde en er om kwart voor zeven ’s ochtends weer harde geluiden te horen waren, wat één van de andere huurders wakker maakte.’

Verlaten van pand

De email werd afgesloten met de boodschap: ‘We hebben vervolgens contact met uw verhuurder gehad en hebben de instructie gekregen om met u afspraken te maken om het pand zo snel mogelijk te verlaten.’ Ze moeten er voor zorgen dat alle beweging en geluid tot een minimum beperkt zou worden.

Huisvestingswet

Helaas is er weinig dat de familie kan doen. Naast dat je een baby niet zomaar kan laten stoppen met huilen, is er namelijk een huisvestingswet waarin staat dat verhuurders hun huurders voor het einde van hun contract uit huis kunnen zetten, wanneer deze bijvoorbeeld hun huur niet betalen of zorgen voor overlast bij de andere huurders. De familie wacht daarom nu af wat er gaat gebeuren.

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: BBC. Beeld: Facebook