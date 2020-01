Bizar: man laat vrouw in België bevallen zodat hij kind ‘Feyenoord’ kan noemen

Dat de liefde voor voetbal bij sommige mannen wel érg ver gaat, blijkt uit het bijzondere bevallingsverhaal van de vrouw van een Feyenoord-fan. De man in kwestie liet zijn vrouw namelijk in België bevallen, om hem zo de naam ‘Brian Feyenoord’ te kunnen geven.

In een live radio-uitzending van ‘Mattie & Marieke’ op Qmusic vertelt de Feyenoord-fan dat hij zijn zoon dolgraaf de naam ‘Feyenoord’ wilde geven, maar dat hier wel één belemmering voor was.

Andere regels

“Het enige probleem was, dat dat niet mag in Nederland,” zo vertelt de man. “Mijn ex moest destijds als de sodemieter naar België toe om daar te bevallen.” In België zijn de regels voor voornamen namelijk anders dan in Nederland. “Daar mag je hem wel aangeven met de naam Feyenoord. En sindsdien heet hij Brian Feyenoord.”

“Dat gaat mij niet gebeuren”

Dat de man goed heeft nagedacht over de naam, blijkt wel uit zijn antwoord op de vraag waarom hij zijn kind in hemelsnaam Feyenoord zou noemen: “Ja, luister. In die tijd dat mijn oudste zoon geboren werd speelde Leonardo bij Feyenoord. En heel veel gasten die ik ken gaven hun zoons de naam Leonardo. En wat gebeurt er nou? Die ‘knoepert’ gaat binnen no time spelen bij 020 (Ajax, red.). Ja, dan heet je zoon Leonardo. Snap je? Ik denk: ‘Ja dat gaat mij niet gebeuren.”

Bron: Instagram. Beeld: iStock