Bizar: man lost een vermissingszaak op dankzij Google Earth

Dat Google Earth niet alleen handig is om de juiste route uit te stippelen, is deze week gebleken. Een man uit Florida vond er de stoffelijke resten mee van William Moldt, een man die al 22 jaar vermist was. Hiermee loste hij de zaak op.

De man stuitte op een wel heel vreemd voorwerp in een vijver, toen hij satellietbeelden op Google Earth bekeek. Iets wat van veraf leek op een witte vlek, bleek van dichtbij een auto te zijn. Dit is wat de man zag:

Iets dichterbij:

Samen met de bewoner van het huis dat aan de vijver ligt, is hij dit van dichtbij gaan kijken. Vanaf de rand was niets te zien. Maar na nadere inspectie waar de politie aan te pas kwam, werd de witte auto samen met het skelet van William Moldt uit het water getakeld.

Politieonderzoek heeft uitgewezen dat dit inderdaad de overblijfselen zijn van de lang vermiste man. Deze was 40 jaar oud toen hij verdween. Na een avond in een nachtclub stapte hij in zijn auto. Hij belde zijn vriendin nog, maar kwam nooit meer thuis.

Bron: NOS. Beeld: Google Earth