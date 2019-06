Bizar: vrouw loopt al 23 jaar rond met chirurgische klem in maag

De 62-jarige Ezeta Gobeeva uit Rusland is na 23 jaar éindelijk achter de oorzaak van haar buikpijn gekomen. De vrouw blijkt een groot deel van haar leven met een chirurgische klem in haar buik te hebben rondgelopen.

De klem van 6 centimeter is daar terecht gekomen na een keizersnede in 1996.

Verkeerde diagnose

Ezeta liep al die tijd met een ondraaglijke pijn in haar buik rond. Artsen gaven leverproblemen de schuld en schreven haar jarenlang pijnstillers voor. Toen Ezeta onlangs een röntgenfoto liet maken, realiseerde ze zich dat er iets heel anders aan de hand was.

‘Welke schaar?’

De radiograaf dacht eerst dat Ezeta een schaar in haar zak had, maar besefte al snel dat er een metalen werktuig in de buik van de vrouw zat, zo vertelt de patiënt aan de Britse krant Daily Mail. “Je hebt een schaar in je”, zei ze tegen Gobeeva. “‘Welke schaar?’ vroeg ik. Ze liet me de röntgenfoto zien en ik herinner me daarna niets. Ik was hysterisch. Al die jaren werd ik gemarteld.”

Intern onderzoek

Toch is Ezeta nog niet verlost van haar pijn. Ze wacht momenteel nog op een operatie om deze te verwijderen. “Deze pijnen waren verschrikkelijk. Ik ben nog steeds bezig met medicatie.” Het ministerie van volksgezondheid in de regio Noord-Ossetië-Alanië heeft tegenover een lokale krant bevestigd dat er een intern onderzoek loopt naar het schandaal. “Het onderzoek is aan de gang. De minister houdt persoonlijk toezicht op de situatie”, aldus woordvoerster Irina Abaeva.

Financiële compensatie

De operatie zal Ezeta in ieder geval niks kosten. De autoriteiten vergoeden alle medische kosten voor de operaties om de klem te verwijderen en Ezeta zal naar verwachting ook een financiële compensatie ontvangen.

