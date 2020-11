Kijkers reageren geïrriteerd op bizarre actie van Beau van Erven Dorens

Dat Beau van Erven Dorens iemand is die graag choqueert, is inmiddels geen geheim meer. Toch zijn veel kijkers van mening dat de presentator vrijdagavond in ‘Beau’ een tikkeltje te ver ging. Beau nam namelijk voor het oog van de camera twee slokken desinfectiemiddel.

En dat was niet het enige: ook zijn kapsel en gezicht moesten er namelijk aan geloven.

Bizarre actie

De actie van Beau had alles te maken met een gesprek dat hij met Heleen van Royen had. Heleen presenteerde haar nieuwe boek in ‘Beau’ en vertelde daarbij geëmotioneerd over de begrafenissen van haar ouders. Beau kon het niet laten om haar vervolgens een hand te geven, waarop Heleen ‘maar dat mag toch niet’ stamelde. Beau besloot daarop om opzichtig zijn handen te desinfecteren, zijn haar en gezicht in te smeren met het middel én vervolgens ook nog twee slokken te nemen van het goedje.