Bizarre beelden van 'rijdende spooktrein' geven het internet de kriebels

Er zijn nogal aparte beelden opgenomen op camera die inmiddels via YouTube worden gedeeld. Het lijkt alsof je koplampen van een rijdende trein ziet, die net arriveert op een station.

Maar je ziet helemaal geen trein – want er ís geen enkele trein aanwezig.

Brrrr

Er wordt al druk gesproken over ‘iets bovennatuurlijks’. De beelden komen van een treinstation in China. Een medewerker die de beelden zag op de camera’s die daar hangen werkt er al 12 jaar. “Maar zoiets heb ik nog nooit gezien”. De meeste kijkers hebben het al over spoken en bizarre enge beelden. Anderen die wat nuchterder denken over de beelden noemen het ‘nep’ en gewoon ‘een vage video’. De beelden zijn al meer dan 55.000 keer bekeken.

Dit is de video:

Bron: Nieuwsblad. Beeld: YouTube