Deze bizarre challenge met plakjes kaas neemt het internet over

Je hebt gekke challenges en héél gekke challenges. Momenteel neemt een challenge uit die laatste categorie het internet over. En het heeft alles te maken met kinderen en plakjes kaas.

Je hoort het goed. Het is momenteel een hype om als ouder plakjes kaas in het gezicht van je kind te gooien. En dat tafereel natuurlijk te filmen en online te delen.

Ook proberen

De challenge lijkt in het leven te zijn geroepen door twitteraar ‘Unclehxlmes’. Gisteren deelde hij een filmpje waarbij hij schrijft: “Ik heb m’n kleine broertje zojuist ‘gekaasd’.” Die video heeft inmiddels meer dan een half miljoen likes én levert weer een aantal nieuwe video’s op van mensen die hetzelfde proberen.

Niet erg

In de filmpjes die op het internet geslingerd worden, zie je de kindjes eerst kijken alsof er niks aan de hand is. Tot het plakje kaas zonder pardon in hun gezicht belandt. Je zou denken dat de kleintjes niet al te blij worden van zo’n kleffe plak broodbeleg in hun gezicht. Toch lijken de meeste kids er ook niet heel veel moeite mee te hebben.

Thankfully he likes cheese pic.twitter.com/5cE4SrgaR3 — shelbyjane (@shelbslord) February 28, 2019

Bron: Twitter & RTL Nieuws. Beeld: iStock