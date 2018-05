Dit waren de meest bizarre klachten over de eindexamens dit jaar

De eindexamens zitten er na vandaag écht op voor duizenden scholieren. Zo ook de stroom aan klachten die het LAKS dit jaar weer heeft ontvangen.

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren kreeg meer dan 171.000 klachten binnen. Zoals bedoeld over de toetsen, maar ook over heel andere zaken.

Fanfareband

Middelbare scholen zijn in de eindexamenperiode bezaaid met A4’tjes waarop staat om stil in de gangen te zijn. Maar dat heeft geen nut als er buiten de school een fanfareband langskomt, compleet met trommels en trompetten. Daarover kreeg het LAKS zeventien klachten binnen.

Overgeven

Ach, die spanning rond de examens, scholieren kunnen er zíek van zijn. Letterlijk. Zo beklaagde een leerling zich bij het LAKS over iemand die tijdens een examen over hem heen had overgegeven – met een nare lucht als gevolg. Toch heeft diegene het examen wél afgemaakt, zo weet de klachtencentrale.

Vechtende eekhoorns

Ja, tijdens een eindexamen moet je echt in opperste concentratie kunnen zijn. Dat gaat ook moeilijk als er geen mensen, maar dieren herrie schoppen. Zo waren er bij een school twee eekhoorns fel aan het vechten op het dak, waardoor scholieren van hun werk werden gehouden. En ergens anders vloog er een vleermuis het lokaal binnen.

Herkansingen en uitslag

Stiekem heel grappige, maar ook best vervelende voorvallen tijdens de toetsen, die hopelijk geen negatieve invloed op de resultaten hebben. Vanaf woensdag 13 juni krijgen middelbare scholieren te horen of ze geslaagd zijn. Dan volgt op 18 juni de periode voor herkansingen. Daarvan wordt de uitslag bekendgemaakt op vrijdag 29 juni.

Bron: Nu.nl. Beeld: ANP

