Deze bizarre nieuwe trend voor huisdieren is een hit op internet

Honden en katten zijn van lieve huisdieren veranderd in sterren op social media. De viervoeters hebben vaak hun eigen account op social media en lijken nu zelfs met hun baasje mee te gaan naar de schoonheidssalon.

Op social media is namelijk een nieuwe trend gespot: ‘peticure’. Dat is inderdaad wat je denkt dat het is: katten en handen met gelakte nagels. Of nog erger: honden en katten met nepnagels. Het is echt geen grapje, op Instagram vind je veel foto’s van huisdieren met nagellak.

Nagellak

In Amerika is er in San Diego zelfs een salon die gespecialiseerd is in deze manicures. De dieren krijgen een ontspannende massage met lavendel en vervolgens worden de nagels verzorgd. Maar je kunt ook zelf aan de gang gaan. Zo zijn er op internet speciale sets met nagellak voor je hond of kat te koop. Wij zien het toch niet zo snel gebeuren in Nederland…

