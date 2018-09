Stel doet bizarre ontdekking in vakantieappartement en vertrekt meteen

Wanneer je tijdens een vakantie in het appartement van iemand anders slaapt, weet je van tevoren niet wat je aan gaat treffen. Je kunt bijna altijd op de foto’s vertrouwen, maar soms tref je iets aan wat te bizar voor woorden is.

Een Schots koppel huurde tijdens een vakantie in Toronto een appartement via Airbnb. Het appartement zag er bij aankomst helemaal prima uit, maar toen de jongen neerplofte op de bank viel hem iets heel geks op. Er stond een wekker in de woonkamer met een kabeltje dat normaal nooit aan een wekker zit. Dat deed hem denken aan een video die hij had gezien over hoe je camera’s kunt verstoppen in verschillende voorwerpen. Hij dacht dat hij gek geworden was, maar besloot om de wekker toch beter te bekijken.

Camera

Hij haalde het kabeltje uit de wekker en haalde de voorkant van het apparaat los. Wat bleek: er zat inderdaad een camera verstopt in de wekker. Een camera die alles filmde in de woonkamer én in de slaapkamer. Het stel schrok hier erg van en wilde zo snel mogelijk het huis verlaten. De politie werd ingeschakeld en het stel diende ook een klacht in bij Airbnb. De website heeft meteen alle reserveringen bij de verhuurder geannuleerd en onderzoekt de zaak nu verder. Of de verhuurder het stel ook echt in de gaten heeft gehouden, is niet bekend.

