Oud-bondscoach Vera Pauw: "Meer kans op blessures tijdens menstruatie"

Het is een belangrijk, maar helaas nog weinig onderzocht onderwerp: in hoeverre heeft de menstruatie effect op de fysieke gesteldheid van (top)sporters? Voormalig bondscoach van Oranje Vera Pauw ziet in elk geval een duidelijk verband.

Ze stelt dan ook dat voetbalsters een grotere kans op blessures hebben tijdens hun menstruatie. En ze vindt dat trainingsschema’s daarop moeten worden aangepast, vertelt ze aan De Volkskrant.

Vera Pauw is daarin niet de enige. Met haar zijn enkele toptrainers en -clubs heilig overtuigd van het feit dat speelsters tijdens ‘het maandelijkse feestje’ extra kans hebben om een blessure op te lopen. Risicogebieden? De enkels en knieën.

In het buitenland kijken meerdere clubs al naar het beter afstemmen van de trainingsschema’s op de cycli van de speelsters. Het Engelse Chelsea had daarin de primeur. Met de app FitrWoman houden de trainers bij in welke fase van de menstruatiecyclus de dames zitten: 1 (de menstruatiefase), 2 (vlak daarna), 3 (de fase tussen je menstruatie en ovulatie) of 4 (de dagen voor de volgende menstruatie).

Op basis daarvan kijken ze naar de bijwerkingen die daar bij komen kijken én hoe de speelster haar trainingen het beste kan aanpassen op die fase. Clubs in ons kikkerlandje kijken met grote interesse naar de ontwikkelingen, maar geven aan dat er nog te weinig wetenschappelijk bewijs is om de huidige trainingsmethodes aan te passen.

Gelukkig denkt fysiotherapeut en kruisbandenspecialist Matthijs van Keulen dat daar gauw verandering in komt, nu het vrouwenvoetbal zo populair is geworden. Zo is er bijvoorbeeld wel onderzoek gedaan naar het verband tussen de menstruatie en het risico op het afscheuren van de kruisband, maar dat is slechts 1 onderzoek. “Een kwestie van tijd voor er nieuwe resultaten komen”, aldus Van Keulen.

Aangepaste trainingen

Vera Pauw is in elk geval heilig overtuigd van de verbanden. Zo liep ze als speelster zelf 2 keer een ernstige blessure op. Beide keren werd ze vlak daarna ongesteld. Als bondscoach van Ierland houdt ze dan ook altijd rekening met de cycli van speelsters tijdens trainingen. Voelbalsters die vlak voor of juist middenin hun cyclus zitten, krijgen oefeningen die meer gericht zijn op stabiliteit en coördinatie.

Helaas blijkt het in de praktijk nog best lastig om voor elke speelster individuele aanpassingen te doen. Suzanne Huurman, clubarts van PSV: “De meeste clubs in Nederland hebben maar 1 fysio en 1 arts op wedstrijddagen. In tegenstelling tot clubs in bijvoorbeeld Engeland is er geen budget voor een grote medische staf.” Ze geeft aan dat ze er absoluut niet negatief tegenover staan, maar dat er nog te weinig concreet bewijs is om er mee aan de slag te gaan. Al is ze wel van mening dat – áls het verband echt wetenschappelijk bewezen wordt – het dan geen reden meer mag zijn om er niet mee aan de slag te gaan.

En maar goed ook, want los van het feit dat menstrueren vrouwen flink wat geld kost, is het natuurlijk al rot genoeg om elke maand ongesteld te moeten worden.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: De Volkskrant. Beeld: Brunopress