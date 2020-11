Blij babynieuws: Dj Tiësto is vader geworden van een dochtertje

Beschuit met roze muisjes voor Dj Tiësto (51) en zijn 24-jarige vrouw Annika: de twee zijn namelijk de trotse ouders geworden van een dochtertje. Op Instagram plaatst Tiesto een kiekje van het meisje genaamd ‘Viola Margreet Verwest’.

Het is het eerste kindje voor zowel Tiesto als zijn vriendin.

Advertentie

“Hoe kun je er zo goed uitzien?”

“Maak kennis met mijn dochter Viola Margreet Verwest,” zo schrijft, Thijs, zoals de dj echt heet, op Instagram. “Zij laat mij dingen voelen waarvan ik niet wist dat ik die kon voelen. Haar moeder Annika is een kampioen. Hoe kun je er zo goed uitzien, zo vlak na de bevalling?”. In de fotoslide op Instagram zien we een foto van Thijs zelf met zijn dochter en een foto van Annika met haar pasgeboren baby.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Tiësto (@tiesto) op 12 Nov 2020 om 8:59 (PST)

Romantisch aanzoek

Thijs en Annika hebben elkaar in 2015 leren kennen in een restaurant in New York. Het was liefde op het eerste gezicht en drie jaar later besloot de dj om op zijn knieen te gaan, zo vertelde Annika in een interview met Vogue. “We waren op vakantie in de Maldiven en Thijs wilde het aanzoek doen tijdens de perfecte zonsondergang. Helaas regende het ontzettend hard de eerste negen dagen dat wij er waren. Op de laatste dag werd het gelukkig beter en trok Thijs alles uit de kast en huurde een heel restaurant af. Ik dacht dat we romantisch uit eten zouden, maar toen we aankwamen wist ik al dat er iets ging gebeuren. (…) Ik denk dat we allebei zo enthousiast en nerveus waren dat hij, zodra we daar waren, gelijk door zijn knieën ging. Het was heel romantisch.”

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Instagram. Beeld: Brunopress