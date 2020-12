Blij babynieuws: Epke Zonderland wordt voor de tweede keer vader

Blij babynieuws voor Epke Zonderland! Zijn vrouw Linda is weer in verwachting. Dat maakt de succesvolle sportman bekend met een lieve foto op Instagram.

De 33-jarige turner stapte in 2016 in het huwelijksbootje met Linda (29). De twee leerden elkaar in 2010 kennen in het Friese plaatse Heerenveen.

Tweede kindje

Epke Zonderland en Linda hebben samen al een kindje, zoontje Bert. Het jongetje werd geboren op 13 oktober en is inmiddels alweer 2 jaar. De kleine Bert wordt nu dus grote broer! Of hij een broertje of zusje krijgt, is nog niet bekend. Maar een ding is zeker: Epke en Linda zijn onwijs gelukkig met de komst van hun tweede kindje.