Blij babynieuws: Rens Kroes is bevallen van een dochtertje

Rens Kroes en haar grote liefde Sid zijn de trotse ouders geworden van een dochtertje. De foodie laat op haar Instagram weten dat ze in de nacht op 23 oktober is bevallen van een meisje met de naam Maya Jade.

In de Instagrampost deelt Rens ook meteen een schattig kiekje van de pasgeboren Maya.

“Op aarde geland”

“In de nacht op 23 oktober is ons groot wondertje Maya Jade op Aarde geland,” zo schrijft ze bij de foto. “Ze is thuis in een mooie, verwarmend omgeving (incl. Himalaya lampjes, etherische oliën, mantra’s, bad en houtkachel) geboren met de mooiste en de meest liefdevolle vrouwen en natuurlijk papa om haar heen.”