Ontzettend blij nieuws voor Linda de Mol

Het is een éxtra mooie woensdag, in huize De Mol. De dochter van Linda, Noa, heeft namelijk iets te vieren.

Ze is vandaag geslaagd voor haar vwo-eindexamen.

Feest vieren

“Gefeliciteerd aan alle geslaagden”, laat de RTL-presentatrice vandaag weten via Instagram. Ze staat samen met haar trots bij haar hek, dat versierd is met zilveren ‘geslaagd’-letters. Aan het hek hangt ook de schooltas van de 17-jarige Noa. Volgens haar bekende moeder is het nu tijd voor een feestje.

Het lege nest

Noa’s vader is Sander Vahle, die 12 jaar lang met Linda een relatie had. In 2007 ging dat uit. Ze kregen samen ook een zoon, Julian (20). Hij studeert inmiddels in Amsterdam – en dus wordt het steeds stiller in het huis van Linda. Linda is sinds 2008 samen met componist Jeroen Rietbergen.

Gefeliciteerd aan alle geslaagden.🎓 Linda’s dochter Noa kreeg het verlossende telefoontje dat ze haar vwo-diploma heeft behaald. Tijd voor een feestje #gefeliciteerd #slimmeriken #feestje Een bericht gedeeld door LINDA. magazine (@linda_magazine) op 14 Jun 2017 om 5:52 PDT

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

Bron: Instagram. Beeld: ANP