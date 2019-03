Waarom je eten in blik na het openen niet in de koelkast moet bewaren

Een blik tomatenpuree gaat vaak niet helemaal in een recept en een blik mais heb je vaak niet helemaal nodig voor wraps. Omdat we het niet meteen weg willen gooien, zetten we het open blik in de koelkast om later weer te gebruiken. Maar dat kun je beter niet doen.

Het is namelijk heel ongezond om eten in een geopend blik te bewaren. Dat heeft alles te maken met blikvergiftiging. De tin in het metaal van het blik kan namelijk gevaarlijk zijn. Wanneer het blik open is en er zuurstof bij de binnenkant komt, versnelt dat de oxidatie en kan er tin in het eten terechtkomen.

Zure producten

Wanneer je eten in blik in de koelkast bewaart en niet in een ander bakje doet, kan er na een paar dagen zonder dat je het doorhebt flink wat tin achterblijven in het eten en zelfs een donkere kring van de tin in het vocht ontstaan. Vooral zure producten als tomatensaus en fruit in sap zijn hier gevoelig voor. Het is niet meteen schadelijk als je tin binnenkrijgt, maar een hoge inname kan wel voor problemen zorgen. Zo kun je maagproblemen krijgen. Bij kinderen kan dat zelfs sneller het geval zijn dan bij volwassenen.

Gelakt

Jaren geleden kwam het onderwerp blikvergiftiging al aan het licht en toen zijn er ook maatregelen genomen. Veel blikken uit de Nederlandse supermarkten zijn gelakt. Dat betekent dat er een dun laagje kunststof over het metaal heen is aangebracht. Daardoor komt er minder snel tin in je eten terecht. Een nadeel van deze oplossing is weer dat door de scherpe rand de lak vaak beschadigd is waardoor de tin aan de bovenkant van het blik toch makkelijk vrijkomt. Ook bestek kan deze laag beschadigen. Het blijft dus verstandig om eten in een ander bakje te bewaren in de koelkast.

