Vrouw doet een wel heel smerige ontdekking in een blikje mais

De 33-jarige Elisabeth Steinsland Columbus zal niet meer zo snel een blikje maïs in de supermarkt kopen. De Noorse vrouw stuitte namelijk op een wel héél onsmakelijke ontdekking tijdens het voorbereiden van haar avondmaal.

Bij het uitlepelen van een blik maïs trof Elisabeth een dode kikker aan. Let op voordat je verder leest: het beeld is heel, héél onsmakelijk.

Onsmakelijke ontdekking

De vrouw was het avondeten voor haar gezin aan het voorbereiden toen ze besloot om nog wat maïs aan het rijstgerecht toe te voegen. Toen ze de laatste restjes uit het blik schraapte, raakte ze plotseling iets hard aan. Het bleek dus om de levenloze amfibie te gaan.

Reactie supermarkt

Elisabeth had het blikje maïs bij de supermarkt Coop gekocht, die ze meteen inlichtte over haar ontdekking. Een woordvoerder van de keten zei het voorval hoog op te nemen en zal contact opnemen met de leverancier, zo meldde de Noorse krant VG. Volgens de woordvoerder hoeven klanten niet te vrezen voor meer kikkers in hun eten.

Bron: VG. Beeld: Facebook, iStock