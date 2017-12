Prachtig nieuws: blindgeboren baby Miguel kan zien, mede dankzij Wesley en Yolanthe

In oktober kwam baby Miguel in het nieuws, nadat zijn ouders een crowdfunding actie waren gestart om geld in te zamelen voor een oogoperatie. Miguel moest binnen 6 maanden geopereerd worden aan een zeldzame aangeboren oogafwijking, anders zou hij de rest van zijn leven blind blijven. En nu is er gelukkig goed nieuws te melden!

De kosten voor de operatie om Miguel te laten zien: 110.000 euro. De verzekering vergoedde niets, dus moesten de ouders van de baby zelf aan het geld zien te komen. Het geld stroomde langzaam binnen. Maar toen voetballer Wesley Sneijder en zijn vrouw Yolanthe het nieuws hoorden, doneerden ze direct een flinke smak geld zodat Miguel geopereerd kon worden.

Glimlach

En die operatie heeft onlangs plaatsgevonden, met succes! In Amerika werd Miguel eerst op 28 november aan zijn linkeroog geopereerd. “De ochtend erop deed hij zijn oogje open, gevolgd door een glimlach. We denken dat dit de eerste keer ooit was dat hij zijn mama en papa zag”, zegt moeder Lieveke tegen Het Laatste Nieuws. En deze week is ook zijn rechteroog geopereerd. De operatie is goed verlopen, waardoor het jongetje straks met beide ogen goed zal kunnen zien. “We zijn de gelukkigste ouders van de wereld.”

#Arendonk – Baby Miguel in VS met succes aan tweede oog geopereerd: “Dit is ons mooiste kerstgeschenk” https://t.co/N8imhGwBPe via @gva — Hubert De Meulder (@HubertDeMeulder) 14 december 2017

Bron: HLN. Beeld: Facebook