Dit gebeurde er met de bloemen van de babyshower van Meghan

Meghan Markle is nu zo’n 7 maanden zwanger van haar eerste kindje. Afgelopen dinsdag vierde ze dit met een exclusieve babyshower in New York, met als versiering héél veel bloemen.

De gele, witte, paarse en roze bloemen werden na de babyshower niet zomaar weggegooid, maar gedoneerd aan Repeat Roses. Repeast Roses is een organisatie die bloemstukken recyclet en vervolgens uitdeelt aan mensen in zorginstellingen.

Een eer

De baas van Repeat Roses liet aan People weten dat het ‘een eer’ is om de bloemen van de hertogin uit te mogen delen. Verschillende kankerpatiënten hebben hierdoor van Meghans bloemen kunnen genieten.

Eigen idee

Onder meer Gayle King was aanwezig op de babyshower van Meghan. Zij vertelde in CBS This Morning dat het Meghans idee was om de bloemen te doneren. “Het spreekt gewoon voor wie ze is”, laat Gayle weten. “Ze is erg aardig, erg gul.”

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP