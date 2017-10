50 adviezen die ik mijn 14-jarige dochter wil meegeven

Zoals bij iedere ouder slaat ook bij Libelle’s Marleen soms de twijfel toe of ze het wel goed doet met de opvoeding van haar 14-jarige puberdochter. Het opschrijven van deze 50 adviezen gaf in ieder geval een beetje rust…

Lieve 14-jarige dochter van me,

Hoe langer ik jouw moeder ben, des te meer ik me realiseer dat jij over niet al te lange tijd mij totaal niet meer nodig zult hebben. Nu luister je nog naar mijn goede raad als er gedoe is tussen jouw vriendinnen, nu kan ik je nog geruststellen en helpen als je in de knel komt met je huiswerk, nu zitten we soms samen op de bank onder een fleecedekentje een extreem slechte serie te kijken, zoals Hollands never-ever Next Top Model.

Straks heb je je eindexamen gehaald en weet je (hopelijk) wat je gaat doen. En dan stap je – net zoals ik destijds – in een verhuisbusje vol spullen, je zwaait even, roept: “Doei mam, we appen!”, kijkt nog één keer achterom en dan laat je vervolgens 3 maanden niets meer van je horen. Net zoals ik destijds. En dan nog weer later zucht je diep als ik je bel – net zoals ik soms doe als mijn moeder belt – en dan zeg ik: “O, ik hoor het al, je hebt het druk, ik bel later nog wel een keer.” (En dan bel ik daarna gewoon je zus – kijken of die het wat minder druk heeft.)

Daarom, allerliefste schat van me, alvast wat goede raad voor de rest van je leven, op een moment dat je nog wel bereid bent wat van me aan te nemen. Je weet: ik hou van lijstjes. Doe er je voordeel mee, de volgorde is willekeurig.

1: Waar je ook bent, als er iets is en je wilt naar huis: bel. Al is het midden in de nacht, je vader en ik komen je halen.

2: Nee is ook een antwoord. Ja ook. Het is een kwestie van balans en die komt – hopelijk – met de jaren.

3: Zorg ervoor dat je fietsverlichting het altijd doet – traffic is a bitch.

4: Wees nooit jaloers op je zus. Als er één iemand in de wereld is op wie je onvoorwaardelijk trots op kunt zijn, is het wel je zus. (Of broer – maar die heb je niet.)

5: Begin een beetje op tijd aan kinderen, dan hebben je vader en ik er ook nog wat aan.

6: Van een beetje hard werken is nog nooit iemand slechter geworden.

7: Oefen flink met zoenen – een beetje vergelijkingsmateriaal verzamelen kan geen kwaad.

8: Denk wel even wat langer na over de rest. Je wilt toch zelf ook niet een vriendje dat al 40 meisjes versleten heeft?

9: Pest niet.

10: Ontspan.

11: Epileer nóóít te heftig je wenkbrauwen. Haar groeit overal terug, behalve daar waar je wilt.

12: Investeer liever in één mooi item dan in 10 wegwerpertjes. Geldt eigenlijk voor alles – niet alleen voor kleding.

13: Lees – als je eraan toe bent – het boek van jouw tante, mijn fantastische, bijzondere, geweldige zus die op haar 40e overleed aan borstkanker. Ik heb geprobeerd om mijn verdriet niet te zwaar te laten drukken op ons gezin maar ik weet niet of dat gelukt is. Als je haar boek leest, begrijp je misschien beter waarom ik haar nog steeds zo mis.

14: Doe je telefoon weg als je afrekent bij de kassa.

15: Doe die telefoon sowieso maar wat vaker weg. En al helemaal in gezelschap.

16: Reis! Laat je door niets of niemand tegen houden om ervaringen op te doen die niemand je kan afpakken.

17: Schuldgevoel helpt je niet verder. Zorg er gewoon voor dat je je de volgende keer niet schuldig hoeft te voelen.

18: Ik weet dat je van paarden houdt. Als je maar niet zo iemand wordt die meer van paarden houdt dan van mensen.

19: Zodra je genoeg verdient om een huis te kopen: meteen doen. Van je geld in bakstenen stoppen wordt bijna niemand slechter.

20: Just say no tegen drugs en sigaretten – ik ben ervan overtuigd dat het echt niets toevoegt. Zie ook advies 2.

21: Lees. Blijf lezen. Kranten, boeken, tijdschriften, artikelen, online, offline: woorden geven kennis, kennis is macht. Woorden zijn grappig, mooi, fascinerend, inspirerend, ontroerend, overtuigend. Woorden zijn alles.

22: Houd je huis een beetje netjes. Een opgeruimd huis is een opgeruimd hoofd.

23: Doe wat extra moeite als je naar een feestje gaat.

24: Trek gewoon een jurk aan. Je bent een vrouw – maak daar gebruik van. Bovendien is het makkelijker om DE jurk te vinden dan DE spijkerbroek.

25: Doe geregeld iets wat buiten je comfort zone ligt, want altijd binnen de lijntjes kleuren is boooring.

26: Groepsdruk gaat nergens over, dus trek je niets aan van wat anderen van iets vinden. ‘Ze’ zullen er altijd wat van vinden en tegelijkertijd is iedereen alleen maar met zichzelf bezig. Zonde van je tijd dus.

27: Speaking of tijd: kom op tijd.

28: Hoe leuk het ook is in de virtuele wereld, hij haalt het niet bij de echte wereld.

29: Als je denkt dat klagen helpt – go ahead.

30: Blijf bewegen. Als je zo oud bent als ik nu, weet je waarom.

31: Voel je nooit te oud om nog nieuwe vrienden te maken. En vind mensen nooit te oud (of te jong) om vrienden mee te worden.

32: Stuur eens een kaartje aan iemand. Niet een appje of een mailtje, maar gewoon iets tastbaars. Het is de postzegel, de kaart én de moeite meer dan waard.

33: Je vader geeft soms ook best goede adviezen.

34: Gooi nooit zomaar iets op straat, dat is echt zo armoedig.

35: Kom in het reine met je slechte eigenschappen. Nobody’s perfect en dat is helemaal niet erg.

36: Die moedervlek op je wang maakt jou wie je bent.

37: Wees altijd eerlijk tegen je vriendje. Als je niet van kamperen houdt, of honden, is het beter dat je dat meteen meldt. Anders lig je voor je het weet in een tentje af te zien met een natte hond op je slaapzak (of erin).

38: Blijf altijd vragen stellen, neem niets voor zoete koek aan en houd je ogen open.

39: Volg je hart, wat anderen er ook van vinden. Tenzij je je zoals Tanja Neimeijer bij FARC wilt aansluiten – zullen we het er dan nog even over hebben?

40: Make-up is prima, geen make-up ook. Botox is prima, geen botox ook.

41: Kijk zonder oordeel. Stel jezelf eerst de vraag: Wat zie ik? En dan pas: wat vind ik ervan?

42: Er is geen verschil tussen mannen en vrouwen.

43: Niet bellen of met oortjes in op de fiets. Datzelfde geldt voor in de auto.

44: Toneel, film, musea, muziek, ballet, moderne dans, tentoonstellingen: het is zelden een waste of time and money, en bijna altijd een investering in jezelf.

45: Je laatste hemd heeft geen zakken (tip van jouw oma).

46: Wie wat bewaart, die heeft wat (tip van jouw opa).

47: Leer zelf koken en experimenteer. Er zijn nog meer interessante ingrediënten dan alleen chocola.

48: Je hebt maar 1 lijf, 1 leven. Zorg er goed voor.

49: Je kunt een duif wel op je kop laten schijten, maar je hoeft hem er geen nestje te laten bouwen.

50: Je kunt nooit te veel of te vaak ik hou van jou tegen je geliefden zeggen.

De mooiste artikelen van Libelle Daily in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

BEKIJK OOK DEZE VIDEO: Moeder Claudia (49) en zoon Dirk (18) vertellen over hun bijzondere band.

[sm-video-embed] [/sm-video-embed]

Tekst: Marleen Koolmees. Beeld: iStock