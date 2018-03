Redactiemanager Barbara (46): 'Als ik Gordon was, zou ik een puppy kopen'

Barbara (46) is redactiemanager. Met Gaius heeft ze twee zoons (David, 12, en Louie, 10) en een dochter (Judy, 8). Ze vertelt in haar column over het Libelle-interview met Gordon.

Puppy

‘En?’ mailde ik top-interviewer Nathalie Huigsloot op de dag dat ze Gordon had geïnterviewd. ‘Hij was heel rustig. Hij heeft een nieuwe liefde en deze keer houdt hij hem buiten de media. En hij moest ook even huilen. Om zijn hond, een herdershond-pup die hij kreeg op zijn twaalfde. Onafscheidelijk waren ze, ze sliepen zelfs samen. Op een dag kwam hij thuis en was de hond verdwenen; zijn ouders hadden hem weggedaan. Een halfjaar heeft hij daarna op zijn fietsje rondgefietst, op zoek naar zijn hond. Nooit gevonden. Toen hij dat vertelde, moest hij huilen.’

Commotie

Gordon. Iedereen heeft een mening over hem en een interview met hem is vaak al ingehaald door het nieuws zodra het gedrukt en wel bij u op de mat valt. Zo spatte het sprookje over zijn nieuwe liefde uiteen. Twee weken geleden was de publicatie van Gordons biografie, volgende week leest u het interview met hem in Libelle. Het enige lange interview dat hij gaf, overigens. Nathalie had vlak voordat Libelle 14 naar de drukker ging nog contact met Gordon om de tekst van het interview aan te passen naar aanleiding van alle commotie rond zijn nieuwe liefde en de verschijning van zijn boek.

Hoe dat afliep, leest u volgende week in Libelle. De foto’s zijn in elk geval zoet en knuffelig. Als ik Gordon was, zou ik een puppy kopen. Een herdershond.

Deze week in Libelle: Een interview met Gordon . Libelle 14 ligt vanaf 22 maart in de winkel

