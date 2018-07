Een week lang dronk ik alleen maar water: zó voelde ik me

Eitje, dacht Libelle-redacteur Malin toen ze gevraagd werd om een week lang alleen maar water te drinken. Geen koffie, geen thee, geen alcohol, alleen maar water (oké, eventueel met een schijfje citroen).

Nee, ik kan niet zeggen dat ik er tegenop zag om een week lang niets anders te drinken dan water. Sowieso drink ik al een tijd amper frisdrank meer. Ook sapjes en alcohol komen er maar spaarzaam in, dus tja, wat zou ik nou helemaal missen? Bovendien was ik erg benieuwd: zou dit ‘drankdieet’ ervoor zorgen dat ik nog een kilootje kwijt zou raken? Daar zou ik ook geen nee tegen zeggen. Wat me wel handig leek: vlak voor een weekeinde beginnen, zodat ik na een week rustig een wijntje zou kunnen nemen om het weekeinde in te luiden (en het einde van de challenge te vieren, ha!).

Dag 1:

Zo, da’s best pittig: geen koffie tijdens je werkdag op 4 uur slaap. Ons zoontje van 2 besloot flink te spoken, dus om nou te zeggen dat ik goed heb geslapen… In de ochtend gaat het nog wel, maar naarmate de dag vordert krijg ik steeds meer zin in een bakkie leut. Ik betrap mezelf erop dat ik naar een collega met een cappuccino kijk en denk: die ga ik zo ook halen! Om even later te denken: oh nee, toch niet. Niet een ideale dag om mee te beginnen.

Dag 2:

Zaterdag! Altijd lekker, weekeinde. Ik ga naar een evenement waar ik een kop kruidenthee heb geaccepteerd voordat ik er erg in heb. Daar blijft het bij. Wat er niet bij blijft, is mijn hoofdpijn. Het begint ’s ochtends al met een zwaar hoofd en aan het einde van de dag ben ik kapot en toe aan een paracetamol of 2. Pluspunt: die 1,5 liter vocht die je schijnbaar dagelijks zou moeten drinken, red ik makkelijk.

Dag 3:

Gelukkig, mijn hoofdpijn is afgezwakt. Ik mis het zondagochtendritueel met koffie, maar ga buiten dat eigenlijk best goed. We krijgen verlate kraamvisite en hebben uitgepakt voor de lunch. Broodjes, lekkere salade én… sapjes en smoothies. Ik weersta de verleiding (het helpt als ik zeg dat het voor een artikel is). ’s Avonds willen vriendlief en ik nog even zitten voordat we naar bed gaan en een nieuwe week begint. “Wil je nog een kop thee, schat?” Ik zeg nee, maar verdorie, ik mis het wel.

Dag 4:

Het is tijd om preventief te handelen, bedenk ik me. Voordat ik aan mijn werkdag begin, haal ik bij de super een paar flessen Spa. Met bubbeltjes en met citroensmaak. Ik mag thuiswerken, dus ik vul een karaf met water en aardbeien voor een smaakje en installeer me achter de computer. Het werkt!

Dag 5:

Vandaag heb ik een inwerkdag voor een nieuwe opdrachtgever. Ik weiger – heel beleefd – het mij aangeboden kopje koffie. Eenmaal aan de slag in de vrij hectische omgeving vliegt de dag voorbij. Ik heb amper tijd om pauze te houden dus ik ben allang blij dat ik water in mijn flesje heb.

Dag 6:

De woensdag verloopt grotendeels hetzelfde als de dinsdag. Wel merk ik dat ik steeds makkelijker een lekkere koek of brownie haal. Mmh, dát is wel iets om in de gaten te houden.

Dag 7:

Op het laatst nog een lastige ochtend. Mijn moeder komt oppassen terwijl ik thuiswerk. Normaal hebben we samen een heel koffieritueel, maar ja, dat gaat dit keer even niet door. Ze zit te gniffelen tegenover me omdat ik zo overduidelijk zin heb in een bakje. Als ik eenmaal aan het werk ben is het andermaal hartstikke druk en red ik het uitstekend op water. Na mijn dienst, die in de avond eindigt, heb ik ontzettend veel zin om een glas wijn in te schenken. Omdat het donderdag is, houd ik me in. Ook omdat ik het vooruitzicht heb dat ik morgenochtend gewoon de Nespresso weer mag aanslingeren.

Conclusie:

Dát was een stuk lastiger dan ik had ingecalculeerd. Ik dacht dat ik al amper andere dingen dan water dronk. Wellicht waar, maar die 2 koppen thee op een avond niet meer mogen drinken, maakt wel een groot verschil. De hoofdpijn van de eerste dagen zou het gevolg kunnen zijn van het niet meer koffie drinken en dat zou niet veel goeds zeggen over de invloed van koffie op je lichaam. Andere lichamelijke gevolgen waren er amper. Ik viel een kilo af, maar dat zou ook aan mijn menstruatie kunnen liggen. Nee, het effect was vooral mentaal zichtbaar:

Je hebt een stuk minder koffie op 1 dag nodig dan je denkt om te kunnen functioneren. Ik drink nu 1 of 2 koppen op een dag, lekkere en goede koffie, en laat de bakken slootwater achterwege.

Koffie geldt voor mij in ieder geval als een soort cadeautje. Op het moment dat ik het niet mocht, ging ik iets anders zoeken om die ‘behoefte’ te bevredigen. Ik moest me echt inhouden om niet elke ochtend wat te snoepen mee te nemen.

Een goede oefening in mezelf iets onthouden was het zeker. Ik denk alleen niet dat ik de ervaring zou willen herhalen.

