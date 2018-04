Elsbeth (51) raakte onverhoopt verzeild op een andere vakantiebestemming

Elsbeth Drijver (51) is coördinator tekstredactie. Met haar man André heeft ze twee zoons (16 en 12) en een dochter (14). Deze week schrijft ze over de op handen zijnde vakantie. “Ik heb gewoon wéér zin in zo’n prachtig stukje Scandinavië.”

Om te vieren dat ik een nieuwe baan had, wilde ik een paar jaar geleden vóór mijn eerste werkdag graag nog even een stedentripje maken. Liefst naar een onbekende stad. Vriendin Suzanne was ook wel te porren voor een paar dagen naar een stad die ze nog niet kende. Scandinavië, daar waren we allebei nog niet geweest, dus in die hoek zouden we het zoeken.

Googelen

Nou ja, zou ik het zoeken, want ik had aangeboden een avondje te googelen op ‘goedkope stedentrips’ en ‘Scandinavië’. Ik vond een hoop steden die in aanmerking kwamen, van Stockholm tot Oslo, van Göteborg tot Helsinki, van Malmö tot Kopenhagen. Ja! Kopenhagen! Dat was precies de plek die we zochten. Ik blij, Suus enthousiast, boeken dus!

Spotgoedkoop

Dat ging prima, tot bij vergelijken van de hotels een venstertje op mijn scherm verscheen met een wel héél aantrekkelijke aanbieding: 4 dagen Madrid + 1 dag gratis voor een spotprijsje. Mooie plek, goed hotel, nooit geweest: perfect! En dat was deze mini-vakantie dan ook: PER-FECT. We hebben 5 dagen genoten van de stad, de sfeer, de Spanjaarden, de cul-tuur, het eten, de markten, de musea, de terrasjes met een kan Sangria voor ons neus, de zon, de siësta’s…

Nu, vier jaar later, begin het toch weer te kriebelen. Ik heb gewoon wéér zin in zo’n prachtig stukje Scandinavië. Andalusië, bijvoorbeeld.

