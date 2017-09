Expeditie Robinson Blog: "Zijn BN'ers naast bekend nu ook opeens VIP?"

Libelle’s Marleen is een trouwe fan van ‘Expeditie Robinson’, hoewel ze er zelf nooit zou willen zitten. Behalve dan omdat je zoveel afvalt, vooruit. Ze praat ons bij over wat er speelt op het onbewoonde eiland.

Ik ben wel wat in de war na gisteravond. Aan Expeditie Robinson doen dus Onbekende Nederlanders mee, naar wie meteen maar een eiland wordt vernoemd: Het eiland van de onbekenden… Lijkt me toch niet lang houdbaar deze naam, want na aflevering 2 weten we heus wel wie Herold (die eerst niet werd ondertiteld en toen opeens wel – ben benieuwd of RTL5 dat vol gaat houden. Ik versta Kaj ook niet als ik even niet oplet, dus ja), Marlé, Carlos en Imke zijn. En wat is dat geneuzel van Dennis over de VIP’s? Zijn de BN’ers nu opeens niet alleen Bekend – alhoewel je die status bij Expeditie Robinson met een korreltje zout moet nemen want wie is in godesnaam Shelly Sterk? Kaj Gorgels? Brace? Danny? Anyone? – maar zijn ze nu ook nog eens VIP? Het zal wel. Ik constateer alleen dat er weinig geroeid hoefde te worden gisteren want iedereen werd keurig overal naartoe gevaren. Best leuk voor de verandering.

Wel jammer dat het zo langzamerhand heel erg duidelijk is dat de eerste afvallers nooit echt-echt-echt naar huis gaan. Je zag ook aan Carolina die als laatste het touwtje wist door te branden dat ze niet stond te wachten om afscheid te nemen maar om te horen naar welk oord ze verscheept zou worden. Ik voorspel een wekenlange periode van totale afzondering, tot ze tegen een kokosnoot of een aangespoelde basketbal gaat praten. Ik snap dat wel: je hebt toch voor al die mensen een ticket Filipijnen gekocht, het zou een beetje zonde geld zijn als ze dan binnen een dag weer retour vliegen.

Er gebeurde verder niet veel hè? Daar kunnen we het over eens zijn. Wel een paar briljante opmerkingen gehoord. Van Herold, ondertiteld dus en wel die denkt dat hard werken beloond gaat worden. Nee Herold, dat gebeurt juist NIET bij Robinson. Brace die goed is in korte samenvattingen: Brace, zwemmen, ik Brace, fakkel, vuur, rennen. En wat hij kan met dat gele shawltje is gewoon perfect: als een soort condoompje op zijn hoofd, niets meer aan doen, gewoon zo laten. En verder blijkt het eiland van de BN’ers een soort vakantie-dependance te zijn van de Amsterdamse Jordaan. Het wachten is op een medley van het gehele André Hazes-repertoire door Henk en Danny, met backing vocals van Carolina (oh nee die is er niet meer, jammer) en wat gerap erdoorheen van Lil’Kleine en Brace. Even dooroefenen en een gastoptreden bij de Toppers ligt in het verschiet, waarom ook niet. En als Roeland nog even doorschiet in zijn ‘fantástisch’ kan hij vast ook wel aanhaken. Hij lijkt me nu wat hyper maar wellicht dat een avondje slecht slapen tussen de zandvlooien en een klamme slaapzak hem goed doet. Ik hoop het maar. Of zou het allemaal gespeeld zijn?

Nog even iets over de looks van de kandidaten, want ja, dat is toch een soort guilty pleasure bij Robinson. Want wat dacht Joëlle toen ze haar haar zo liet invlechten? Ten eerste verbrand je dan je hoofdhuid levend, ten tweede krijg ik al plaatsvervangende koppijn als ik zie hoe strak het zit en ten derde zien die vlechten eruit alsof ze een soort slangen aan heur hoofd heeft hangen. Brrr. Imke heeft haar wenkbrauwen nog ff stevig in de verf gezet want wie weet zit ze er 32 dagen mee op tv en Lil’Kleine is inderdaad gewoon niet groot. Niels gaat het moeilijk krijgen: die is al aan de magere kant maar daar kan echt niet veel meer af. Gelukkig is hij echt een happy camper dus wie weet.

Ga ik volgende week even wat dieper in op die uil.

Beeld: ANP