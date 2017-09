Expeditie Robinson Blog: "Wat moet die regisseur langzamerhand met z'n handen in het haar zitten"

Libelle’s Marleen is een trouwe fan van ‘Expeditie Robinson’, hoewel ze er zelf nooit zou willen zitten. Behalve dan omdat je zoveel afvalt, vooruit. Ze praat ons bij over wat er speelt op het onbewoonde eiland.

Ik vermoed dat de regisseur van Expeditie Robinson zo langzamerhand toch ietwat met de handen in het haar zit. Want tjongejongejonge, wat is het ONGELOFELIJK SAAI daar op die Filipijnse eilanden. Niet te doen. Er gebeurt gewoon geen klap. Die onbekende Nederlanders zijn saai want onbekend en ze hoeven niets te doen. Kamp Noord heeft het gewoon dik voor elkaar, niets te klagen, fijne hut gebouwd, alles pais en vree (totdat Niels Roeland op zijn bril rost maar dat duurt nog wel even). En in het gele kamp Zuid zitten inderdaad 6 ongeleide projectielen maar om de een of andere reden knettert het daar toch niet. De regie weet het ook want bij gebrek aan actie op welk van de 3 eilanden dan ook, zag ik de hele tijd shots van leguanen, vergezichten, wapperend wasgoed aan een lijn en ander natuurschoon. Teken aan de wand, piepels.

Gelukkig is daar Soundos in wie meerdere personen blijken te huizen, inclusief rollende ogen, rare stemmetjes en een dubbele moraal. Deze vrouw met een ongelukkige keuze qua haarverf droeg in haar eentje de aflevering op de hypocriete schouders. Eerst ligt ze nog als een aangespoelde walrus op het strand te puffen, dan voelt ze zich buitengesloten, dan neemt ze een heel domme beslissing terwijl ze – alweer als een aangespoelde walrus – samen met Brace boven op een muurtje hangt en dan begint ze aan haar spelletje. Ja, ze voelde het prima aan: haar eilandgenoten waren van plan om haar eruit te stemmen, want dat gebeurt nou eenmaal, Soundos. En hoorden wij jou laatst niet met een big smile zeggen: “Als niemand het van me verwacht, steek ik ze gewoon een mes in hun rug, want dat is het spel?” Ja toch? Of Brace er nou nog was geweest of niet had niet uitgemaakt, Brace was óf meegegaan met het plan van Kaj, óf hij had in zijn eentje op Shelly gestemd die hij om de een of andere reden irritant vindt. Mij valt die hele Shelly eigenlijk 100% mee, maar goed, ik zit daar niet tussen de zandvlooien. Maar dat je dan bij de eilandraad gaat zitten mokken omdat jouw vermeende bondgenoten zich niet aan jouw plannetje hebben gehouden… en dat je dan verongelijkt zegt dat je dat écht niet had verwacht en dat je dan eigenlijk weg wil want de volgende keer willen ‘ze’ jou, Soundos, er vast weer uittiefen… en dat je daar dan echt boos om wordt… Sorry, maar dat vind ik dan weer echt van boeienstein, om het maar even in jouw eigen woorden te zeggen. What where you thinkin’ Soenie? Zo werkt dit toch?

Die hele eilandraad was trouwens één groot spel, het gebeurt toch zelden dat werkelijk álle deelnemers zo ongehoord hard zitten te liegen. Kaj die zichzelf geen leider noemt, Shelly die vindt dat het steeds makkelijker gaat, Danny die een ongelooflijk lang en ingewikkeld onzinverhaal houdt. Daar moet je dus echt een Bekende Nederlander voor zijn om dat zo goed te kunnen. Want dat doen ze namelijk in het echte leven de hele tijd, ze zullen wel moeten.

Koning van de oneliners

Maar goed, over de rest van deze aflevering kan ik kort zijn. Wat hebben we gisteravond geleerd over de survivors? Niels wil niet bruin worden getuige de burka-achtige constructie met sjaal en pet en rode bandana, hij kan goed puzzelen en gaat binnenkort op de vuist met Roeland. Roeland orakelt gewoon door (“Topsporters vallen vaak als eerste af”. Hoezo? Remember Fatima Moreiro de Melo? Edith Bosch?), is dol op zee-egels en blijft maar stoken. Tegen Niels de Vuurmaker: “Ja hoogmoed komt voor de val.” Dus iemand, waarschijnlijk Niels, gaat hem binnenkort slaan. 100% zeker. Richard kookt dus nooit én is kieskeurig, Kaj is – samen met Brace maar ja die is lekker naar huis – nog steeds de ongekroonde koning van de oneliners (Kaj: “Alles is zo nat als een badmeester.” Brace: “Ik hou van jullie, echt waar, maar ik eet die shit niet.”). Carolina is echt een ongelooflijke zeurpiet, klaagt over haar matras en wappert louter wat met die nepwimpers. Imke heeft wel heel specifieke ideeën over BN’ers en heeft samen met Marlé een wenkbrauwdingetje en – ik wil dit eigenlijk niet zeggen want het is zo cliché maar serieus: Nicole, meid, wat zie jij er nog tóp uit in bikini. En als leeftijdsgenoot kan ik het weten: hoe ouder je wordt, hoe moeilijker dat is. Well done. En je lijkt me ook nog aardig ook. Henk, Anouk, Joëlle, Marieke, Carlos en Herold: leuk dat jullie er zijn.

Volgende week zien we dus hoe Soundos eruit getieft wordt. Of à l’autre coté: Nicole. Mijn hoop is op de proeven gevestigd of dat de makers besluiten om in versneld tempo de onbekende Nederlanders bij de BN’ers te stoppen want als we daar wat energietjes gaan mixen, komt de boel wel weer op gang.

Beeld: ANP