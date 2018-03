Florine (43): 'Dit doet mijn geliefde in bed - als hij niet kan slapen'

Florine Wiers (43) is coördinator human interest en woont samen met Guido en hun twee kinderen Gijs (6) en Fien (4) in Hilversum. “Het begint met veel heen en weer draaien, kussen opkloppen, wat zuchten en puffen.”

Gekmakend

Bil bao bab el bow tie break dance act eur opa al om men sa ba mi ca le ed gar bo wie du wen sput nik sen sor ry an ker ker mis sie na ar moe der by pass age ren tevoet gaan deweg vragen lijst er melo en ter miet je zus ter gen ade men hir st roe bel air co la ma tra verse vis ser vie ring band ana gram metje ouders chap ter apel doorn at jeh ova tie ner ts aar de sem antiek winkel haak je ep os sen iel ig lo pik ant woorden boek werk lust oord eel…

Ben ik gek geworden? Volstrekt niet. Dit doet mijn geliefde in bed. Als hij niet kan slapen. Dit vaste riedeltje opzeggen (gelukkig in zijn hoofd), en er steeds een woord bij bedenken, en weer opnieuw het hele riedeltje de revue laten passeren. En als het dan nog niet lukt, gaat hij uit bed. Hoe anders lig ik zelf wakker. Het begint met veel heen en weer draaien, kussen opkloppen, wat zuchten en puffen. Vervolgens ga ik me liggen ergeren aan een tikkende klok, hard waaiende wind, een snurkende man of de mogelijkheid dat een kind me gaat roepen (bij voorbaat). Ik weet het, zinloos en volstrekt niet constructief. Gekmakend ook. Zeker omdat ik er dus ook niet uitga. Meestal val ik dan een uurtje voor de wekker gaat wel in slaap, en man, wat lig ik dan toch lekker! En terwijl ik gapend opsta en in de spiegel naar een hele slechte versie van mezelf kijk, denk ik: vanavond vroeg naar bed, dan haal ik het weer in…



Deze week in Libelle: ales over slaapmythes. Libelle 15 ligt vanaf 29 maart in de winkel

Beeld: iStock.