Kim valt af - en vertelt hoe ze dat doet als ze met een vriendin gaat eten

Eten met een vriendin? Dat vindt Kim altijd een goed idee. Maar hoe kun je het ook een beetje leuk houden als je ook aan het afvallen bent?

In de video van deze week laat Kim zien hoe ze tijdens een gezellig avondje met een vriendin ook aan het afvallen kan denken. Zonder dat het ongezellig wordt. Maar dan moet ze wel toegeven dat het die middag flink mis is gegaan… Met als resultaat een leeg pak koekjes. Daar vertelt ze alles over op haar blog.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!