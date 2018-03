Van 5 t/m 11 maart is het de ‘Nationale week zonder vlees’. Door één week geen vlees te eten doe je echt al veel goeds voor de wereld om je heen. Maar hoe makkelijk is het om te stoppen met het eten van vlees? En wat doet dat met je lijf? Libelle’s Linda ging de ‘veggiechallenge’ aan en at een maand lang vegetarisch.

Eerlijk gezegd heb ik nog nooit overwogen om als vegetariër door het leven te gaan. Ik ben geen enorme vleeseter, maar bij sommige van mijn favoriete gerechten zou ik het vlees niet willen missen. Want wat is kip tandoori nou zonder kip? Boerenkool zonder worst? En biefstukavond in ons favoriete eetcafé, zonder biefstuk?

Voordelen voor het milieu

Toch wil ik het graag eens proberen, een maand zonder vlees. Want minder vlees eten vind ik helemaal niet zo’n gek idee. Het heeft veel voordelen voor het milieu: je bespaart onder andere op broeikasgassen, landbouwgrond, vele liters water, bomen, en natuurlijk dierenlevens.

Voordelen voor je lijf

Daarnaast heeft het ook nog eens voordelen voor je lijf: je verkleint bijvoorbeeld het risico op hart- en vaatziekten, je krijgt minder slechte cholesterol binnen en je zou er zelfs van afvallen. Zo las ik tijdens mijn zoektocht naar informatie dat mensen die overstappen op een vegetarisch menu in 4 weken tijd gemiddeld 3,4 kilo verliezen. Dat laatste kan ik mooi testen tijdens mijn 30 dagen challenge.

Extra voedingsstoffen

Voordat ik begin, zoek ik uit welke voedingsmiddelen ik extra moet eten, nu ik vlees uit mijn dagelijkse menu schrap. Astrid Postma-Smeets, voedings- en gezondheidsexpert van het Voedingscentrum, geeft advies: “Als je vegetarisch eet, kun je om te zorgen dat je toch alle voedingstoffen binnenkrijgt meer noten, peulvruchten en eieren eten. Dan moet je denken aan 2 handjes noten per week extra, en een keer extra peulvruchten en een extra eitje per week.” Goed, daar gaan we!

Week 1

Tijdens de eerste vegetarische boodschappen sla ik goed in voor ontbijt en lunch: eieren, yoghurt, kaas, smeerkaas, hummus en groentespread. Daar kom ik de eerste dagen wel mee door. Tijdens mijn eerste vegetarische diner eten we zelfgemaakte pizza: zonder salami, mét 2 soorten kaas, paprika, tomaatjes en rucola. De dagen daarna eet ik een quinoa salade, Mexicaanse bonenschotel met taco’s, boerenkool zonder worst (saai…), en een heerlijk winterstamppotje van zoete aardappel en wintergroenten: mijn favoriete recept van deze week!

In het weekend eten we met een groep vrienden Chinees, inclusief een bakje vegetarische tjap tjoy en foe yong hai voor mij. Een dag later eet ik met mijn man de restjes op, die iemand per ongeluk in 1 bak door elkaar heeft gegooid. Ik moet wat stukjes babi pangang en kip van mijn bord vissen. Dat voelt toch een beetje raar. Dit kippenleventje red ik er niet meer mee: hij is immers al geslacht, in stukjes gehakt, gewokt én opnieuw opgewarmd in de magnetron… Maar goed, een challenge is een challenge, dus de kip gaat van mijn bord. Ik hou vol!

Week 2

Deze week staat er wederom een stamppot op het menu, dit keer met andijvie. Ik neem er een kaasburger bij; zo mis ik de worst helemaal niet. Ik ga ook 2 keer uit eten en dat blijkt wel een uitdaging. Doordat ik een lastige voedselallergie heb, is de menukaart voor mij sowieso vaak al vrij beperkt. Met die veggiechallenge erbij wordt het helemaal een zoektocht naar iets lekkers op de kaart. De enige 2 vegetarische hoofdgerechten die op de kaart staan, kan ik niet nemen door mijn allergie. Ik voel me te bezwaard om te vragen of de kok iets anders vegetarisch kan maken, want tsja… ik ben helemaal geen echte vegetariër. Daarom stel ik voor mezelf de regel in dat ik wél vis mag eten, maar alleen als ik uit eten ben. Een soort joker voor noodgevallen dus. Als voorafje kies ik voor een vegetarische salade met pompoen en blauwe kaas, als hoofdgerecht neem ik kabeljauw. Heerlijk, zo’n noodgevalletje!

Week 3

Ik ben al op de helft van mijn challenge, en afgezien van het dinertje in het restaurant heb ik nog weinig moeilijkheden ervaren. Ik kan wel wat inspiratie voor in de keuken gebruiken; ik blijf te veel hangen in mijn stamppotjes. Ik vraag blogger Rachel van Ikreddewereld.nl om hulp. Zij is een echte supervegetariër en heeft altijd wel leuke receptjes in de aanbieding. Ze stuurt me een compleet Pinterest-bord vol vegetarische recepten, waar ik deze week volop uit geput heb. Mijn favorieten: deze makkelijke creamy avocado-spinazie-pasta en de winterse linzenchili met pompoen.

Week 4

De laatste week is ingegaan. Op vrijdag is er een groot feest en vooraf gaan we met een clubje van de Libelle-redactie uit eten. Dit keer hoef ik geen vis te kiezen, want er staat kaasfondue op de kaart. Yummie! Tijdens het feest moet ik de bitterballen overslaan, maar dat maak ik later goed met een handje nootjes. Zo, die extra eiwitten heb ik weer binnen!

Het resultaat

30 dagen zonder vlees bleek best een makkie. Alleen als ik uit eten ging, was het soms een uitdaging, maar dat komt mede door mijn voedselallergie. Het koken thuis ging steeds beter: waar ik de eerste dagen soms nog gewoon het vlees wegliet, ging ik in de laatste weken echt op zoek naar leuke gerechten waar ook nog eens alle nodige voedingsstoffen in zaten.

Afvallen?

Dan het effect dat het op je lijf zou hebben: daar merkte ik eigenlijk niet zo veel van. Ik ben in elk geval geen grammetje afgevallen. Astrid Postma-Smeets van het Voedingscentrum heeft daar wel een verklaring voor: “In onderzoek is al herhaaldelijk gevonden dat mensen die vegetarisch eten een lager lichaamsgewicht hebben dan mensen die niet vegetarisch zijn. Het onderzoek dat zegt dat je 3,4 kilo af zou vallen, is een analyse van meerdere studies die minimaal 4 weken duurden, dus die 3,4 kilo is een gemiddelde over een langere periode. Dat je niet bent afgevallen in 4 weken is niet zo vreemd, zeker niet als je in plaats van vlees iets anders hebt gegeten.” Aha, had ik dus toch niet die lekkere kaasburger bij mijn stamppot moeten nemen…

Bespaard

“Voordelen van vegetarisch eten zijn dat je gemiddeld minder verzadigd vet en cholesterol binnenkrijgt”, gaat Postma-Smeets verder. “Maar het is vooral beter voor het milieu om minder of geen vlees te eten.” Dat is het zeker. Na 30 dagen kreeg ik een mail van de VeggieChallenge met mijn behaalde resultaten voor het milieu. En dat is niet mis! Binnen een maand heb ik 56 m2 landbouwgrond, 1,5 dier, 20 kilo CO2 en 45636 liter water bespaard.

En nu?

Je hoort wel eens dat het ongeveer 30 dagen duurt om een nieuwe gewoonte aan te leren. Ik denk ook wel dat ik in de toekomst makkelijker zal kiezen voor een vegetarische maaltijd, maar zeker niet altijd.

