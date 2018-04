Marleen (51) is trots op haar oranje badkamer

Marleen Koomees (51) is redactiemanager en moeder van Lutein (16) en Pia (13). Ze woont samen met Ernst. “De laatste tijd is mijn badkamer veels te klein en dat is de schuld van mijn dochters.”

Oranje boven

Wij hebben thuis een oranje badkamer. Niet van dat zachte perzikachtige oranje, of een beetje meer richting rood ofzo, nee, hij is gewoon knáloranje. Met wit natuurlijk want een oranje badkuip ging zelfs mij te ver en die was trouwens ook nergens te krijgen. Ik zeg het: hij zou niet misstaan in een zeker paleis ergens bij Wassenaar. Als ik ’s ochtends onder de douche sta en het licht via de dakkoepel zie binnenvallen, word ik gewoon acuut vrolijk van deze – toegegeven – ietwat bijzondere kleurkeuze. (Vriendin: “Ga je die rare tegels er nog uitslopen als je de badkamer gaat verbouwen?” Ik: “Dat hebben we net gedaan, dit zijn de nieuwe tegels.”)

Rotzooi

Maar de laatste tijd wordt de badkamer te klein en dat is de schuld van mijn dochters. Het zijn weliswaar geen reuzinnen van 1 meter 85 ofzo maar ze slepen zó veel meuk die badkamer in dat ze er een winkeltje mee kunnen beginnen. Scrubjes voor hun jonge on-bedorven gezichtjes, scrub voor het lijf, lotion voor beginnende pukkeltjes, crème voor echte puistjes, aanstipstift om die echte puistjes te maskeren, schuim tegen oneffenheden (ander woord voor alweer die pukkeltjes), wimpertang, wenkbrauwpotlood, diverse mascara’s, andere potloden, foundation, blush en zo gaat het maar door en door en door.

Verbouwen is geen optie maar gelukkig heeft DHZ-expert en collega Marit dé perfecte oplossing: een superstoer make-uptafeltje. Kwestie van er twee in elkaar klussen en alles naar de kamers van de pubers verhuizen. Eén probleempje: daar is de hoeveelheid troep al helemaal niet te overzien…

Deze week in Libelle: Maakt het met Marit: een handig make-uptafelje. Libelle 16 ligt vanaf 5 april in de winkel.

